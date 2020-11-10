福特攻電動車 不含重型卡車

福特汽車 （Ford Motor Company）正大力發展電動汽車，但不包括重型卡車。該公司美洲和國際市場集團總裁Kumar Galhotra近日在瑞士信貸論壇上表示：「目前，我們沒有任何進軍重型電動汽車領域的計畫。」

福特將在未來幾年推出一款全電動輕型皮卡F-150，並計畫在11月12日推出其電池供電的全順（Transit）商務麵包車，但是零排放的F系列Super Duty重型卡車（F-250，F-350，F-450）尚未發表。

據報導，福特首席財務官John Lawler稱：「我們的目標是建立一個可盈利的電動車 組合。要做到這點，需要利用我們的優勢和規模，並戰略性地選擇平台。」

不同於將採用全新電動底盤平台的通用悍馬電動皮卡（GMC HUMMER EV pickup），福特的新款F-150和全順（Transit）將與內燃機車型共享平台。

今年的第三季度，福特整個產品線平均成交價格超過4萬5000美元 ，Super Duty重型卡車的價格則更高，某些車型達到10萬美元。此前，該公司首席執行長Jim Farley表示，福特目前將電動車的生產重點放在2萬美元至7萬美元之間。

今年晚些時候，福特將推出首款電動多用途車野馬Mach-E，價格從4萬2895美元至6萬500美元不等。（劉柏江譯 ）