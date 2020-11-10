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萬通貸款 買房、重貸、套現好幫手

洛杉磯訊

萬通貸款銀行GMCC(General Mortgage Capital Corporation )提醒屋主，如當前房貸利率在3.5％以上，那可能要考慮進行重新貸款了，不但可以降低房貸利率和每月房貸付款額，還可節省房貸利息。

萬通表示，目前30年期固定貸款低至2.5％，APR 2.629%。15年期固定貸款2％，APR 2.250％。

萬通貸款銀行是一家發展迅猛的貸款銀行，專業水平一流的團隊給消費者帶來不僅是節省金錢，也給消費者帶來貸款的專業指導。他們南北加九大分行業務快速發展，現在，利息到了歷史的最低點，很多消費者都急著買房或重新貸款，萬通表示，目前是重貸和套現貸款的很好時機。

GMCC萬通貸款銀行負責人James表示，如屋主打算用房地產的現有淨值作抵押貸款，做投資置業或合併債務，辦理套現貸款，可儘快與他們聯絡，假設自住屋貸款金額51萬，利率信用評分FICO要求800分， LVT60％。需要協帶完整的資料，underwriting批准後即可鎖定利率。

GMCC是直接放款銀行（Direct Lender），2005年成立於北加州，目前擁有9家分行遍布南北加州，430多位經驗豐富有執照的貸款顧問。擁有專業高效的運作團隊，靈活多樣的貸款方案，房利美及房地美核準直接賣家，與近百家貸款投資機構合作，含Redwood合作貸款銀行(全美僅約30家貸款機構具有此資格)。不論用Fannie Mae標準DU(Desktop Underwriter)審批或其他標準審核，GMCC都可內部審批放款，提供客戶專業的服務及優惠的貸款方案。

萬通貸款銀行表示，選擇他們有四大理由：1.Fannie Mae及Freddie Mac核准直接賣家Direct Sellers。2.與多家貸款機構合作，數百種貸款項目，不論是買房、重貸、投資，都能夠客製適合方案。3.Redwood合作貸款銀行。4.真正All-in-1 house全內部作業，即使大額貸款，不論用Fannie Mae標準DU（Desktop Underwriter）審批或其它標準審核，他們都可內部迅速審批放款。

GMCC萬通貸款銀行業務快速發展，南北加九大分行招聘大學畢業，英文好有興趣人士加入，另徵loan processor和underwriter，可傳簡歷[email protected]

有任何貸款問題都可電1-866-462-2929或上網 www.gmccloan.com。或親臨附近的分行，東區分行位17700 Castleton St Ste 488,City of Industry。聖蓋博分行130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel。爾灣分行9960 Research Drive, Irvine。聖地牙哥分行6046 Cornerstone Ct., W. San Diego。

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