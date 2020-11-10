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華明勝律師 專辦移民局擴大加急簽證

洛杉磯訊

川普總統簽署一項新法案，將移民局的加急服務(Premium Processing)範圍擴大，並將費用調高，大部分職業移民類別的申請人都可受用。

華明勝律師事務所表示，過去移民局都有90天的時限、去處理每年成千上萬的申請案，但在一些處理中心由於不勝負荷，處理時間大大拖延至六個月甚至更長，引起外界對移民局提出大規模的訴訟，而這次將加急服務範圍擴大，對移民局和申請人兩方面都會有利。

新法案通過之前，移民局對加急申請收取1440元費用，承諾會在15天內給申請人批准與否的答覆，而可以申請加急服務的簽證類別，包括需要遞交I-129表格的E-1、E-2、H-1B、H-2B、H-3、L-1A、L-1B、O-1、O-2等，除了一些例外情況下，EB-1、EB-2和EB-3職業移民綠卡都可以申請加急處理。

法案擴大的服務範圍有：(1)職業移民綠卡受益人家屬(配偶和子女)的相關申請；(2)上述的三項職業移民綠卡類別(EB-1、EB-2和EB-3)；(3)更改或延長簽證身分的申請；(4)工作許可證(EAD)；(5)任何國土安全部部長認為適合進行加急處理的其他移民類別。

新的加急費用，在過去已經有加急服務的簽證或移民類別，除了H-2B以外，新的加急服務申請費為2500元，而H-2B為1500元，15天的處理時間仍然維持。至於在新增的服務範圍，新法案規定，費用採取詳細的方法如下，(一)EB-1的跨國公司高管和經理，及EB-2的具有較高學位或特殊技能的專業人士，申請費將不高於2500元，而處理時間將不超過45天。(二)更改F、J或M簽證身分的人士，申請費將不高於1750元，而處理時間將不超過30天。(三)更改和延長至E、H、L、O等身分的申請人家屬，費用將不高於1750元，而處理時間將不超過30天。(四)對於申請工作許可證(EAD)的人士，費用將不高於1500元，而處理時間將不超過30天。

華明律師事務所有專業的移民法律團隊，如有任何移民、工作簽證、入籍等相關的法律問題，可電626-263-6196或626-282-6868查詢，他們將為你提供完整的法律服務。他們在工業市、聖蓋博市、河濱市、聖地亞哥均設有辦公室，北加州及海外的廣州、北京代表處也提供服務。

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