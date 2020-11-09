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維美整形中心 雙11大優惠

洛杉磯訊
維美整形外科中心，雙11期間特別推出限時大優惠。
維美整形外科中心，雙11期間特別推出限時大優惠。

維美整形外科中心（Premier Cosmetic），雙11期間特別推出限時大優惠。一年中省最大的一次，可以讓自己變美。

雙十一促銷優惠項目有：超聲刀深層拉提，可提拉臉部及脖子，加上FLX熱麻吉保養眼睛部位，再送美白針兩隻，雙十一期間特價2700元。超聲刀運用超聲波的能量，刺激皮下的膠原蛋白增生，效果可能是市場上最好的收緊皮膚的治療方法。治療過後無恢復期，三至六個月後會有明顯的效果，醫生非常推崇該治療效果，每六個月就接受一次超聲刀治療，每做一次都會有不同的效果，自然有效，長期堅持，可留住年輕的容顔。不僅可以收緊皮膚，還可以收緊皮下筋膜。

另外，長效型玻尿酸填充，可瞬間打造立體俏臉，藍瑞Lyft三隻，送肉毒桿菌素30單位，特價1800元。第五代熱麻吉，可精緻冷凍留住最美的臉，還有脖子加眼睛各一次，再送美白針注射兩隻，特價2500元。超皮秒激光嫩膚，可全方位嫩膚，淡斑祛痘印，超皮秒激光嫩膚6次，送PRP水光針治療一次，特價2500元。

維美整形外科中心院長余亞暻醫學博士，著重於非手術鼻整形方式的創新，TipLyft™俏鼻標誌性的改變了鼻子美學的構想，首次用一種無需手術即可改變鼻子輪廓的方法。TipLyft™只要5分鐘就能讓患者擁有美麗俏鼻，並且讓五官更加立體，在此基礎上五官和整體氣質變得美麗。 TipLyft™整個實施過程快速，高效，且避免一般的鼻整形手術帶來的創傷和高昂費用。

余醫師以微創鼻整形上的頂級水準，受邀作為特約專家參加2020拉斯維加斯全美整形美容外科年會（VCS），該年會彙聚了全世界最頂級的整形外科專家，是目前國際上最高級別的頭面部整形外科研討會。余醫生在會議中講解其獨創的、最新的微創鼻整形技術。此次會議上，余醫師也是與會者中同時擁有頭頸外科和整形外科專業背景的專家。

維美整形美容外科中心諮詢電話626- 285-0508，地址位59 W, Las Tunas Dr.,Arcadia, CA。https://premiercosmeticla.com。

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