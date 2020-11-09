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方見堯律師 擅長資產規畫

洛杉磯訊

聽到「資產規畫」會聯想到遺囑，雖然規畫資產確實牽涉製定遺囑，但還涉及其他一些關鍵細節。

方見堯律師事務所表示，遺囑是每個成年人在生時，保護自己及去世後繼承人和家人的少數文件中其中一份。根據Augusta Free Press的一篇文章，以下是五個遺產規畫必需項目(1)遺囑和信託、(2)受益人、(3)意向書、(4)授權書、(5)法律諮詢等。

指定資產如何分配，如沒有「遺囑」，法院將根據所在州法律確定誰擁有財產、不動產及任何其他資產。根據情況，你和繼承人可通過建立「信託」，以保護資產免受遺囑認證過程的影響，維護你的私隱，可能避免一些稅收。在你眾多帳戶，如銀行帳戶、投資帳戶、退休帳戶、保險單等，可能已有指定「受益人」將在你去世時繼承這些帳戶。但如最近沒有更新指定受益人，可能會發現繼承資產的人並不是你希望的人。如主要受益人在你之前去世，或某種原因拒絕接受該資產，你將有機會選擇其他人來繼承資產。

「意向書」不是具有法律約束的文件，但在為家人提供信息方面可能有用，因為他們正在解決你的財產問題，可以解釋如何按照你的方式去分配資產，為什麼你將特定的家傳之寶傳給某一家庭成員，或希望在你的葬禮如何進行。「授權書」為喪失能力規畫是資產規畫的重要部分，如你喪失能力，便需要授權某人去管理財務，如沒有授權書將需轉向法院系統，會造成延誤，大多數人認為配偶會擔任這角色，但不是每個人都能做出艱難的決定，特別是在緊急情況下。「法律諮詢」為資產規畫法例，由所居住州去管轄。資產規畫律師提供了記錄資產的工具，確保在你去世時，家人不需像尋寶遊戲去識別資產。

如有任何資產規畫的問題，可登陸方見堯律師YouTube頻道的https://youtu.be/YA2c09cz-Gc「識法有方」觀看相關視頻，有關免費講座日期和時間可電626-587-2088查詢詳情，方見堯律師事務所地址在300 S. Garfield Ave., Suite 207, Monterey Park, CA，與Newmark Ave交界路口東南角。

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