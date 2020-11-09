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南加州天然氣 華人免費裝高效能源產品

洛杉磯訊

在「居家更安全」的指令下，差不多每家每戶的電費，燃氣費和水費，都會有所增加，為了節省能源，並降低民眾在這方面的支出負擔，南加州天然氣公司(SoCalGas.com)特為華人客戶量身定制的CLEO計畫；有助於降低能源並節省金錢，包括免費提供安裝高效能源產品，為客戶住宅提供長期性-節能服務，所有講中文的南加州天然氣公司用戶，均可免費享用該優惠計畫。

CLEO優惠計畫不限任何收入，該計畫資金來源是來自客戶，每個月SoCal Gas 帳單中扣繳的3%附加費費用。CLEO優惠計畫提供免費零件、免費安裝，包括智能Nest恆溫器(Nest Smart Thermostats) ，淋浴噴頭和水龍頭器，浴缸出水分流器的和安裝。

SoCal Gas客戶持有最新的天然氣公司帳單。每戶可享有一次優惠。客戶使用十年熱水爐，可獲得免費安裝更換，自行購買能源之星：熱水爐 (參考Home Depot安裝費795元)，合格的天然氣熱水器必須由客戶購買，熱水器必須為40加侖，並獲得能源之星認證，可獲SoCal gas退款。

能源係數（UEF）為64或更高的能源之星認證高效天然氣體存儲水，可獲得175元至300元退款，在Home Depot 購買的合格的天然氣儲存器和無罐熱水器，獲得價格的即時折扣。

自行購買客戶可獲得SoCal gas郵寄或在網上退款，每戶限一次退款。SoCalGas Water Heater Rebate Website https://scg-eecp.semprautilities.com/m/rebates/3702M/2019SWH。更多住宅燃氣設備退款優惠https://www.socalgas.com/save-money-and-energy。

制定疫情下公共安全凖則，確保施工人原和居民的健康和安全關注，CLEO免費服務預約：電話909-240-1385（英語）或626-869-7999（國語）或1-888-898-6788（中英文）亦可電郵[email protected]

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