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全新上市UBOX 8 安博科技電視盒198元

洛杉磯訊

M2 Global Tech 公司舉辦雙11瘋狂大優惠，全新上市的UBOX 8安博科技電視盒售198元，售完即止。

安博電視盒第八代UBOX8 PRO MAX，現已上市。M2 Global Tech公司作為安博科技北美洛杉磯地區代理商，更為盒子提供一年硬件保固，有經驗的團隊提供售後服務。 

該公司表示，UBOX 8繼承前幾代的優良基因，更進一步提升閃存和內存至4G+64G，提供雙頻WiFi 2.4+5G，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，直播頻道一秒鐘完美轉台，享受無卡頓體驗。更重要的是將畫面展現的淋漓盡致，視覺效果震撼。新一代的盒子一如既往，推出數百個來自中國大陸、台灣、香港、北美主流頻道；同步新聞台，體育頻道，綜藝節目，兒童益智頻道，成人影視，海量高清電影，連續劇等內容都是海量。全新開模呼吸燈，高級質感；AI智能語音系統，支持搜索，播放控制，男女老少都能聽鬆上手；最新安卓10.0系統，打造8代獨享全新界面；全新藍牙遙控，告別前七代傳統紅外線遙控器。

該公司表示，網絡世界雖然很方便讓大家去瀏覽你喜歡的影視，但偏偏有些熱門影視網站因為地域問題被拒之門外，難免有點掃興。安博第八代幫你掃除地域問題的障礙，讓你無拘束收看喜歡的內容和頻道，外加全球多個 CDN無限加速，一次購買在家永久免費觀影，無月費。

更多詳情瀏覽其網站www.unblocktechusa.com，哈仙達岡實體店：17120 Colima Rd, Hacienda Heights  (168超市內)，疫情期間先電話預約取貨，電話(626) 392-9060，微信：M2-STAR，加微信有額外折扣。

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