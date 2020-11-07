我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

新冠病毒上門檢測 也可快速免下車採檢

洛杉磯訊
Biological Laboratory Inc在波莫那(Pomona)及林伍特(Lynwood)均設有生化檢驗所。
Biological Laboratory Inc在波莫那(Pomona)及林伍特(Lynwood)均設有生化檢驗所。

由華人創建的Biological Laboratory Inc，首創新冠病毒可以上門檢測，民眾和企業員工可以不用出門便可掌握自己的身體狀況，輕鬆便捷的完成新冠病毒檢測。該公司在波莫那(Pomona)及林伍特(Lynwood)均設有生化檢驗所。

最近疫情持續惡化，國家過敏和傳染病研究院院長佛奇表示，隨著秋冬季到來，疫情恐更加嚴重。为了正确地追踪和控制疫情爆發，各州需要有足够的檢測。

Bio Lab生化檢驗所的負責人王偉漢 (Jordan Wang) 表示，目前政府要求保險公司支新冠檢測費用，因此民眾或企業員工只要有保險，本身感覺需要檢測，就可以獲得免費的檢驗。如果沒有保險的人，提供個人身分證明或社會安全號碼，他們的檢驗所可以幫助尋找政府提出的補助項目來提供費用，所以有無保險的人都不用擔心費用的問題。目前市面新冠病毒的收費檢測價格約150元。

王負責人說，他們可以前往各公司企業做團體的採檢，或提供快速免下車採檢服務，該公司採用FDA、EUA Cleared聚合每連鎖反應(PCR)新冠肺炎測試方法，可在2至3天內知道結果。同時可以提供24小時檢測服務。民眾出國需要檢驗證明報告，或是公司企業復工，大量工作人員需要體檢證明，他們均可以提供上門收集員工樣本，帶回實驗室檢驗，然後以電子郵件通知公司企業人事管理部門，他們的檢測結果可以比政府的檢測中心更快。

王偉漢表示，考慮到許多民眾的便捷和顧慮問題，該生化檢驗所近期提供自動檢測送包到府的服務，無論是在洛杉磯縣、橙縣、聖費南度谷、聖蓋博谷、聖地牙哥的民眾，只要提出39元的送貨費用，他們的檢驗所就可以將完整的檢驗包送到，民眾按照使用說明自行取樣，檢驗所回收樣本後，48至72小時內，即可透過電子郵件通知結果。

Biological Laboratory Inc的檢驗所，電話預約909-718-4592，地址 1977 N. Garey Ave; Pomona及3660 E. Imperial Hwy, Lynwood。郵件諮詢[email protected]

編輯推薦

檢測 保險 疫情

上一則

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

下一則

普及山火抗災知識 周末兩場線上講座

延伸閱讀

南加狂風接二連三 多處釀災

南加狂風接二連三 多處釀災
當街遭搶 洛城亞市女反抗還挨揍

當街遭搶 洛城亞市女反抗還挨揍
BioLab首創上門檢測新冠病毒

BioLab首創上門檢測新冠病毒
人與事／張耀元寧做法官 棄高薪律師

人與事／張耀元寧做法官 棄高薪律師
華人生化檢驗室 首創上門檢測新冠

華人生化檢驗室 首創上門檢測新冠

哈岡華裔牧師性侵少女 延11月2日開庭

哈岡華裔牧師性侵少女 延11月2日開庭

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
有人直接包機回中國。（檔案圖）

中國入境新規雙卡關 僑民心寒

2020-10-31 03:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇