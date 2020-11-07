華美銀行第三季 總存款創新紀錄

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.）日前公布2020年第三季度盈利報告，淨利達1億5950萬元，每股獲利1.12元。截至9月30日，總存款創新紀錄達417億美元 ，其中，無息存款創新高，達149億美元，年增長率達28%。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民表示，該銀行第三季度存款持續穩健成長。平均資產報酬率（ROA）為1.26%，平均股東權益報酬率（ROE）為12.5%。

吳建民表示，華美銀行的總貸款 再攀新高，截至9月30日總貸款額達374億美元，主要受到個人房屋抵押貸款和商業房地產貸款的推動。展望未來，華美銀行將繼續保持謹慎樂觀的態度。雖然目前的經濟指標仍然差強人意，但商業活動正在逐漸復甦且趨勢良好，這也反映出銀行的客戶和所服務社區的強勁恢復力。

吳建民說，自今年6月底以來，新冠疫情所導致的華美銀行客戶延期付款已減少近50%。截至9月30日，需要全款延期繳付的貸款金額已降至總貸款的2.7%。隨著宏觀經濟前景的逐步改善，該行將第三季度的貸款損失準備金適度降低至1000萬元，這也推動了第三季度淨利增長61%，達1億5950萬元。該行始終以穩健經營為準則，不斷提升自身的資本水平，持續為客戶提供個人和商業銀行服務，協助他們從疫情中恢復。

華美銀行集團為美國 上市公司，現為全美以華裔為主要市場規模最大的商業銀行，在美國加州、喬治亞州、內華達州、紐約、麻薩諸塞州、德州以及華盛頓州；在大中華地區香港、上海、深圳和汕頭都設有全方位服務的分行，在北京、重慶、廈門及廣州亦設有辦事處，及全天候的中英雙語網路銀行、自動電話銀行及移動銀行服務。有關第三季度財務報告及相關資料，可在網址 www.eastwestbank.com查閱。