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樂活50加 11月13日家人照護資源線上講座

洛杉磯訊

新冠疫情在全美爆發以來，家人照護者的人數也隨之激增。樂活50加將於11月13日(星期五)主辦「家人照護資源」免費線上講座，當天並可參加線上抽獎，備有現金禮卡及多項獎品。時間是下午2點至3點半。

服務全美50歲以上亞裔熟齡族群的樂活50加 ( Happy50Plus ) 表示，如何做一個稱職的家人照護者( Family Caregiver )？ 需要具備哪些知識與如何取得資源？如何保護好身邊的照護者？社區有哪些免費或平價資源？該講座豐富的資訊不僅幫助自己；也幫助家人。

「家人照護資源」線上講座特別邀請放棄高薪工作的劉綺君(Lily Liu)，與大家分享當華盛頓特區在3月封城時，她如何在嚴峻的疫情衝擊下，決定辭職並獨自照顧患有慢性疾病並失智母親的感人故事。

此外，新冠疫情期間很多人不想去醫院或診所看病， 樂活50加特別與知名的West Coast University護理學院合作，為會員提供免費中文遠程醫療電話服務。當天將為大家講解專業護理人員如何通過電話，免費解答關於新冠病毒、身體、心理、醫療、營養、用藥等各類疑問，協助了解自身的健康狀況。

13日的講座也邀請了多位行業專家介紹寶貴的社區資源：包括AARP樂齡會的照護親人指南，安森藍十字介紹如何幫助年長者居家更安心，洛杉磯華埠服務中心介紹多項家人照護者需要的平價及免費社區資源；包括如何尋找專業照護者。

照顧親人資源線上講座名額有限，需先註冊取得Zoom會議鏈接 ( Zoom註冊鏈接 tiny.cc/h50-caregiving-event ) ，有關更多信息可上網www.happy50plus.org或電詢1-800-881-3466。

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