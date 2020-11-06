樂活50加 11月13日家人照護資源線上講座

新冠疫情 在全美爆發以來，家人照護者的人數也隨之激增。樂活50加將於11月13日(星期五)主辦「家人照護資源」免費線上講座，當天並可參加線上抽獎，備有現金禮卡及多項獎品。時間是下午2點至3點半。

服務全美50歲以上亞裔熟齡族群的樂活50加 ( Happy50Plus ) 表示，如何做一個稱職的家人照護者( Family Caregiver )？ 需要具備哪些知識與如何取得資源？如何保護好身邊的照護者？社區有哪些免費或平價資源？該講座豐富的資訊不僅幫助自己；也幫助家人。

「家人照護資源」線上講座特別邀請放棄高薪工作的劉綺君(Lily Liu)，與大家分享當華盛頓特區在3月封城時，她如何在嚴峻的疫情衝擊下，決定辭職並獨自照顧患有慢性疾病並失智 母親的感人故事。

此外，新冠疫情期間很多人不想去醫院或診所看病， 樂活50加特別與知名的West Coast University護理學院合作，為會員提供免費中文遠程醫療電話服務。當天將為大家講解專業護理人員如何通過電話，免費解答關於新冠病毒、身體、心理、醫療、營養、用藥等各類疑問，協助了解自身的健康狀況。

13日的講座也邀請了多位行業專家介紹寶貴的社區資源：包括AARP樂齡會的照護親人指南，安森藍十字介紹如何幫助年長者居家更安心，洛杉磯華埠 服務中心介紹多項家人照護者需要的平價及免費社區資源；包括如何尋找專業照護者。

照顧親人資源線上講座名額有限，需先註冊取得Zoom會議鏈接 ( Zoom註冊鏈接 tiny.cc/h50-caregiving-event ) ，有關更多信息可上網www.happy50plus.org或電詢1-800-881-3466。