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華埠服務中心 免費注射流感疫苗

洛杉磯訊
注射流感疫苗。
注射流感疫苗。

利公園市和中國城，舉辦得來速（Drive-thru）免費注射流行性感冒預防針。接種者全程在車上進行，無需下車，既安全又快速。

該社區服務中心表示，由於新冠疫情加上秋、冬季節到來，今年接種流行性感冒疫苗是必需的做法，華埠服務中心診所的醫生，可為大家提供免費流感疫苗接種。

11月舉辦的兩場得來速免費流感預防接種活動，前往接種者必需先電話213-808-1792預約注射時間，亦可電此熱線查詢詳情。所有接種者需年滿18歲或以上，並攜帶身分證，必須戴上口罩及確定沒有發燒才能接受注射。

流感針接種第一場於7日在蒙特利公園市，地址在855 S. Atlantic Blvd., Monterey Park(原華美銀行舊址與Cadiz Street交界)。第二場於21日(周六)在洛杉磯中國城，地址在770 N. Hill Street, Los Angeles(國泰銀行停車場)。

每年都有很多人接種流感疫苗，對於高風險人群尤其重要，如65歲以上的人或患有某些健康狀況如哮喘、心臟病、糖尿病和長期慢性疾病患者。當大家都接種流感疫苗時，同時也在保護社區裡更脆弱的人群。如幼兒和嬰兒、老年人及孕婦或有某些疾病的人，更有可能因流感而得重病。如有任何生病的跡象者，需等痊癒了再安排接種流感疫苗。

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