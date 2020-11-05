海之滴褐藻糖膠 重症患者補充劑

海之滴公司表示，該公司的「褐藻糖膠Umi no Shizuku Fucoidan」，讓重症患者不再害怕面對治療，維持正常生活品質。海之滴褐藻糖膠，連續在美國 免疫學家協會年會中發表報告，其專利配方，可增強免疫細胞活性並抑制壞細胞發展。

該公司表示，海之滴自成立以來，一直用最高標準為客戶提供安全有效的產品。海之滴榮獲日本 健康食品認證(JHFA)，此標準由日本厚生勞動省轄下專責管理金康食品的日本健康營養食品協會，嚴格檢定為高品質及安全的健康營養食品。

海之滴由日本cGMP廠家生產，精選優質海藻萃取，嚴密品質管理，三度獲比利時世界保健產品金牌獎。通過美國FDA檢測進口，由國際SGS重金屬檢驗機構監測，不含輻射物質。

電療、化療可以殺死異細胞，也會攻擊身體的正常細胞，影響骨髓抑制功能，導致身體的免疫力大幅下降，甚至造成併發症的發生。該公司表示，重症患者務必積極面對治療，化療、 電療或標靶藥物，如配合海之滴褐藻糖膠，可減輕治療期間副作用，提升輔助治療效果。

傳統的癌症 治療手段如化學療法、放射療法等，都是針對人體內快速生長的細胞起作用。因此，在抑制癌細胞的同時，不可避免的會對人體內其他一些健康的細胞，如發囊細胞、口腔黏膜細胞、腸胃粘膜細胞等造成傷害，進而產生脫髮、惡心、嘔吐等的副作用。因此，如何在對抗癌症的同時保持患者的生活品質，成為當今癌症治療研究的核心問題之一。

在此，海之滴營養專家特別強調，在選擇重症病患補充品時，特別要注意幾點：第一，產品配方，純度以及質量，而不是單一的產品成分。產品是否得到多方機構的認可。第二，產品的歷史和口碑。海之滴是歷史悠久的褐藻糖膠品牌之一，有長期服用者見證案例，每年真事案例收集並編輯成冊出版。第三，專業及科學的服務。海之滴有專業營養師顧問，並與專科醫生合作，針對不同病患給予建議，以更有效的幫助需要的人。

想進一步了解其功效或免費索取立川大介醫生編著的 「生命之滴」一書，以及使用者的實證案例，均可去電海之滴公司客服中心1-888-482-5888 (國語) 或 1-888-853-6888(粵語)。