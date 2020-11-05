疫情期間 房東房客法律注意事項

受到新冠病毒的持續影響，給加州 的租房行業增添了不少不可避免的法律問題。無論是租客還是業主，為了幫助大家更好的瞭解隨時更新的法律規定及動向，前檢察官、南加州審判出庭聯邦律師、亞凱迪亞市議員鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)，也時刻在關注情況變化，為公眾解讀隨時頒布的新法律。

自從新冠大流行在加州蔓延以來，州長紐森發布了兩項針對受疫情 影響的居民的驅逐活動的行政命令。今年3月27日，美國國會頒布了「新冠病毒援助紓困經濟安全法案」，內容包括：叫停參與聯邦政府資助的房貸計畫，或聯邦經濟適用房計畫的住宅物業驅逐申請，包括第八章聯邦房屋補助券計畫的物業。4月6日，監督加州法院系統的加州司法委員會通過了一項緊急規定「禁止加州所有的房客驅逐活動」。

此外，所有加州的地方政府也都相繼禁止了驅逐受疫情影響的租客。由於租房相關新規定仍在不斷變化中，以下是截止目前為止，房東 房客需瞭解的注意事項問答：

問：由於疫情，房客付不起房租，可以被房東驅逐嗎？答：不可以，至少目前為止還不可以。房東可從2021年2月1日起驅逐不交租金的租戶。但如果房客在2021年2月1日後按時交租，則房東不能因其在2月1日前未付房租而驅逐。

問：針對房客的交租義務會有什麼變化？答：租戶在今年3月至8月期間允許暫停交租，但房客必須至少支付9月至12月的租金的25％。自2021年3月1日起，房東可以在小額法庭上，起訴房客並要求其支付未付租金。

問：如果是與新冠疫情無關的原因，房客無法支付房租，可以被驅逐嗎？答：在2020年10月5日之前，房客都不可以被驅逐。但是在該日期之後，如果是上述原因，則房客可以被驅逐。

問：如果房客不在租房中居住或想搬家，房客可以退租嗎？答：如果房客簽的是一年租約，但要求提前退租，並且如果房客不能提供其他替代的租戶，房客可能要承擔所欠租金。月租形式的租戶需要以書面形式，提前30天通知房東搬家的意向。

問：在疫情期間房客允許看房嗎？答：應該是不受影響的。根據法律命令，搬家或屬於必要活動。

問：房客可以要求退還保證金嗎？答：除非有例外情況，房東必須在21天內退還房客的保證金。

問：如果公寓需要維修怎麼辦？答：房客需要以書面方式聯系房東。根據居家令，水管工、電工和其他為住所維修的人員均被認為是必須的。

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