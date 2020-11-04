長者紅藍卡醫療健保 轉換期到了

加州保險服務南加20年，專政聯邦紅藍卡醫療健保 ，現逢年度開放期增設天普分店，即日起至12月7日轉換期盡心盡力為長者服務，為耆老們解答健保任何問題，分享經驗並排憂解惑，他們的業務代表將會提供協助申請各大保險公司計畫。

加州保險表示，聯邦醫療保險 是政府給65歲以上長者的健保福利 ，有很多規定，看似複雜，而且對於移民來說有語言上的障礙，所以許多符合資格的人士，不知道如何選擇保險計畫。因為每個人的狀況不同，要選擇最適合自己的保險內容，才能確實利用到聯邦醫療保險福利。醫療保險的重要性對老人家來說是頭等大事，許多加州的紅藍卡受益人在使用他們的健保福利時，可能已發現他們對某些承保不滿意。對於承保不完全滿意的受益人，就要趕快抓緊在開放期10/15至12/7做出改變，因為福利內容每年都有更改。

加州保險表示，這些改變對你有沒有影響？哪個計畫適合你？都歡迎去電查詢，讓他們協助你了解最新福利訊息（計畫和福利可能不在所有地區提供），明年度的健保計畫除了醫療照顧外，更加人性化，設計福利涵蓋全方位，2021年部分補助福利：Part B每月回贈高達109元；無限次中醫針灸服務；1600元牙科全年補助；3000元助聽器補助；全年無休醫生在線看診；便攜式GPS救急系統；90天到府送餐；31天家庭護工；確保健康環境到府殺蟲等免費服務。

歡迎長者報名聯絡預約（即送10元禮券）電話626-999-6038 ，626-383-1826洽 羅小姐。中國城地址987 N.Broadway, LA, CA，天普市地址5644 Rosemead Blvd, Temple City (原K-MART正對面)。

如果對聯邦醫療保險或所在地區的聯邦醫療保險健康和處方藥物保險計畫有疑問，可瀏覽網站 www.medicare.gov，或去電1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)。聽力障礙 (TTY) 使用者可電1-877-486-2048。