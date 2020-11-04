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2020人口普查 總回覆率逾99%

洛杉磯訊

美國人口普查局已於10月15日完成每十年一次的人口普查數據收集。人口普查局局長Steven Dillingham博士表示，即日起將定期提供有關後續處理工作的更新，並盡可能提供完整準確的每州人口總數，以期在2020年12月31日的法定截止日期內完成。

Steven Dillingham指出，每一次的人口普查都創造了歷史，但是這一次在他的記憶中尤為特殊。所有的州、哥倫比亞特區、波多黎各聯邦的總回覆率均超過99%。除一個州外，其他所有州均達到或高於99.9%。與2010年人口普查的最終自我回覆率66.5%相比，至今為止有67%是通過自我回覆，其餘部分是通過無答覆跟進(NRFU )。

一般而言，更好的數據來自自我回覆，但在全球人口普查和調查參與率下降了十年，以及在疫情的挑戰下，該局沒想到會超過2010年的自我回覆率。Dillingham說，如果沒有合作夥伴和採用新技術，許多事不可能做到。2020年人口普查得益於將近40萬敬業的社區，以及國家合作夥伴的大力支持，這些合作夥伴為人口普查局實現全國人口的準確計數做出了貢獻。事實也證明，通過使用互聯網是自我回覆裡最簡單且優先的方式。

他說，2020年人口普查合作夥伴，在其社區內擔任可信賴的聲音和人口普查大使，他們的外聯活動提高了人們對2020年人口普查的認知，並鼓勵民眾做出回覆，尤其是些歷來難以統計的人群。當疫情顛覆每個人的計劃時，合作夥伴充滿創造力和毅力，將面對面的活動變成了虛擬活動；外聯活動變成以視頻消息、Facebook Live活動和其他在線活動的形式進行，一些社區甚至在街區內，發起了保持社交距離的汽車遊行

Dillingham表示，隨著2020人口普查數據收集工作的結束，人口普查局將繼續提供有關2020年人口普查的信息，可上網2020census.gov註冊獲得更新。

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