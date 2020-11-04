我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選開票／224:213 川普奪德州、佛州 白登將翻轉亞利桑納

川普再拿下愛阿華州！ 已奪3個關鍵搖擺州

買20元田園食品 送炸小豆腐泡

洛杉磯訊
田園食品公司免費送 「炸小豆腐泡」。
田園食品公司免費送 「炸小豆腐泡」。

艾爾蒙地市田園食品公司，由自家工廠製造產品直營批發及零售，凡憑本報逢星期二地方新聞版封面(B1)廣告，購買20元以上免費送「炸小豆腐泡」一包，送完為止，詳情可電626-443-2335查詢。

田園食品表示，因為疫情關系，遵循安全準則，也希望大家先打電話下訂單，盡量減少接觸。他們生產健康大豆製品，目前有超過15種以上產品，其產品在各大小華人超市均有出售。開放工廠直營零售，每天都提供特價產品優惠，餐館客人另有折扣優待，產品中不含防腐劑，不用動物油調炸，健康又衛生，每天新鮮制造。

大豆早已在亞洲人的餐桌上作為傳統飲食已有幾千年之久，近年來在西方飲食文化中崛起，在生酮飲食、減重、增肌的風潮中都佔有一席之地。在加州許多華洋超市都有很多大豆食品，如豆奶、大豆漢堡包和其他以大豆代替肉類的素食產品，當然還有傳統的豆製品，如豆腐、豆豉、豆漿、味噌和醬油等。除了是美味食品，大豆可提供蛋白質、不飽和脂肪酸、維生素B、纖維、鐵、鈣和鋅等人體所需營養，是一種可取代肉類的健康食物。注重健康的人或茹素者，會用大豆來代替其他高飽和脂肪的食物，如肥肉和全脂乳製品。因此在西方越來越受歡迎。

田園食品公司地址在2223 Seaman Ave., South El Monte, CA(近Rush Street及Rosemead Blvd.,)，疫情期間營業時間可去電查詢。

編輯推薦

疫情 華人超市 加州

上一則

好康報您知

下一則

選戰誤導資訊多 吳兆峯：台美兩代不同調

延伸閱讀

整鍋蟋蟀燉高湯…日本推出「昆蟲拉麵」

整鍋蟋蟀燉高湯…日本推出「昆蟲拉麵」
老外眼中怪食物 皮蛋包藏美味驚奇

老外眼中怪食物 皮蛋包藏美味驚奇
降低對美依賴 中國將從坦尚尼亞進口大豆

降低對美依賴 中國將從坦尚尼亞進口大豆
班森賀華人超市暗夜遭竊 損失900元現金

班森賀華人超市暗夜遭竊 損失900元現金

俄羅斯大豆 中國全面開放進口

俄羅斯大豆 中國全面開放進口
蒸豆腐丸子

蒸豆腐丸子

熱門新聞

橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／224:213 川普奪德州、佛州 白登將翻轉亞利桑納

大選開票／224:213 川普奪德州、佛州 白登將翻轉亞利桑納
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網

2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網