買20元田園食品 送炸小豆腐泡

田園食品公司免費送 「炸小豆腐泡」。

艾爾蒙地市田園食品公司，由自家工廠製造產品直營批發及零售，凡憑本報逢星期二地方新聞版封面(B1)廣告，購買20元以上免費送「炸小豆腐泡」一包，送完為止，詳情可電626-443-2335查詢。

田園食品表示，因為疫情 關系，遵循安全準則，也希望大家先打電話下訂單，盡量減少接觸。他們生產健康大豆製品，目前有超過15種以上產品，其產品在各大小華人超市 均有出售。開放工廠直營零售，每天都提供特價產品優惠，餐館客人另有折扣優待，產品中不含防腐劑，不用動物油調炸，健康又衛生，每天新鮮制造。

大豆早已在亞洲人的餐桌上作為傳統飲食已有幾千年之久，近年來在西方飲食文化中崛起，在生酮飲食、減重、增肌的風潮中都佔有一席之地。在加州 許多華洋超市都有很多大豆食品，如豆奶、大豆漢堡包和其他以大豆代替肉類的素食產品，當然還有傳統的豆製品，如豆腐、豆豉、豆漿、味噌和醬油等。除了是美味食品，大豆可提供蛋白質、不飽和脂肪酸、維生素B、纖維、鐵、鈣和鋅等人體所需營養，是一種可取代肉類的健康食物。注重健康的人或茹素者，會用大豆來代替其他高飽和脂肪的食物，如肥肉和全脂乳製品。因此在西方越來越受歡迎。

田園食品公司地址在2223 Seaman Ave., South El Monte, CA(近Rush Street及Rosemead Blvd.,)，疫情期間營業時間可去電查詢。