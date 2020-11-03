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胡雅棠律師 專精移民、刑事案件

洛杉磯訊
胡雅棠律師，身經百戰，20多年豐富的出庭經驗，為客戶成功辦理每個案件。
胡雅棠律師，身經百戰，20多年豐富的出庭經驗，為客戶成功辦理每個案件。

胡雅棠律師事務所（Law Office of Hector Hu），由資深律師胡雅棠親自辦案，他20多年來協助客戶處理各種複雜困難的案件，專精各類移民案件，包括法庭、保釋、庇護、綠卡申請等；刑事案件則包含未成年刑事犯罪、家暴、偷竊盜用、清洗紀錄等業務。

美國移民局對結婚綠卡及有犯罪紀錄的綠卡或公民入籍申請審核，極為嚴格。胡律師表示，他會全方位協助客戶提供移民局所需完整證明材料，已幫助過眾多夫妻及家屬成功完成綠卡申請。除此之外，他利用自己對於辦理刑事案件累積的經驗，配合他專業的移民法知識，及對美國社會文化的理解，已成功協助眾多客戶取得移民局的豁免，達到他們申請綠卡及入籍公民之路。

美國移民法提供給進入美國後的外國人、在美國境內庇護申請權利，但是庇護案件申請的成功，除了需要申請人對過去的經歷陳述之外，還必須符合法院過去的案例判決、及美國政府的國情報告內容。

胡律師表示，有經驗、且負責任的律師非常重要。庇護申請成功的關鍵在於客戶對自己過去經歷的陳述表達、和有無檔案的證明，及能否成功把自己與其他移民官眼中千篇一律的樣板申請區分出來。

另外，任何刑事犯罪都會對自己的移民身分有直接的影響。因此胡律師說，刑事案件在美國不論自己是否有錯，如遭到員警詢問、調查或逮捕，都應該儘量避免直接與員警交涉，保護自己的權益。避免被無辜的定罪坐牢。

胡雅棠律師是UCLA經濟學學士，南加州法學院（California Southern Law School）法學博士，具有加州律師執照，是加州最高法院、美國聯邦法院、美國聯邦第九巡迴上訴法院等法院的出庭律師。

胡雅棠律師從2004年加入美國最大的移民律師協會（AILA）, 至今已超過16年。胡律師初中移民美國，不但對美國的生活及文化有著深刻的認識，對中國的文化習俗也很熟悉。

胡律師中文流利，不需由翻譯代勞。中文專線626-872-2208，電子郵件[email protected]，地址1721 Garvey Ave. Suite E，Alhambra, CA，可上網www.huyatanglvshi.com。

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