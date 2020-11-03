大華超市攜手Instacart 食物雜貨配送更快

為了加強全面客服，並擴展電子商務渠道，大華超市日前宣布與北美線上雜貨購物領導者 Instacart合作，通過新的電子商務合作關係，顧客最快可以在一小時內，收到由最鄰近大華超市選購的雜貨生鮮產品。

大華超市行銷公關部總監Juliet Chen表示，作為最大的亞裔美國 人國際雜貨超商 之一，大華超市致力為客戶提供更加方便與輕鬆的購物體驗，此次與Instacart合作，可滿足消費者當今的需求，將食品雜貨送達客戶家裡。 這項新合作案將使大華的服務更多樣化，並成功優化客戶購物體驗。

大華的願景是幫助消費者了解大華超市的傳統和其代表的豐富飲食文化。利用創新科技，該超市成功節省顧客的時間和金錢，並滿足消費者對多元產品的需求。成為新合作夥伴後，Instacart的客戶在線上也可探索大華超市提供的豐富商品，在全美九個州的53個大華超市分店，購買生鮮雜貨商品。

Instartcart副總裁Andrew Nodes表示很高興與大華超市合作，讓顧客人能在家中就能購買喜歡的國際生鮮雜貨商品，而當日送達服務已經變得至關重要，消費者一直在尋找便利性和可靠性，Instartcart能為大華超市拓展更寬擴的社群 服務。

現在，大華超市的客戶可通過https://www.instacart.com/99-ranch-market網頁；或在手機上打開Instacart應用程式來開啟購物。先選擇所在地區郵政編碼或城市，並選取大華超市為欲選購的零售商，然後開始添加商品到網上購物車，完成線上付款後，Instacart購物專家將可在當天指定的時間內送達，若想提前購買並指定其他送達時間也非常方便。所有Instacart訂單均設置為「家門口交貨」，以遵守社交距離並確保客戶安全接收訂單。

目前，共有600多種產品可在Instacart上選購，包括生鮮農產品、亞洲乾雜貨、肉類、海鮮、散貨和冷凍食品。