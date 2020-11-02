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Anthem藍十字 洛城開設2家社區健保店

洛杉磯訊
圖為Anthem店內。
圖為Anthem店內。

Anthem藍十字（Anthem Blue Cross）最近在洛杉磯開設了兩家社區健保店，一家設在阿罕布拉市，一家設在韓國城（Koreatown），提供虛擬以及預約現場服務，這是該公司致力於改善加州人及其經營所在社區生活的一部分。

除店鋪外，Anthem藍十字還擴大了他們諮詢區計畫範圍，該計畫的員工可以用英語、西班牙語、中文、韓語或越南語為消費者提供幫助。店內也透過虛擬和預約的方式提供Anthem藍十字諮詢區員工服務。

「80多年來，我們一直是加州社區的一部分，在當地開設這些Anthem社區健保店，只是我們滿足所服務民眾和社區多樣化需求的另一種方式，」Anthem Medicare西區主管Vinod Mohan說道。「醫療保健具有個人性質，我們理解許多人更願意用其母語討論健康問題。遵循公共健康指南，設置的這些店也將成為一種社區資源，讓人們有可能討論和瞭解更多關於自己健康的資訊。」

目前希望使用社區健保店現場服務或設施的人，必須先打電話預約：Anthem 諮詢區代表：訓練有素，具有執照以及會講雙語的Anthem員工，可為有Medicare健康保險選擇相關疑問的人提供支持。還可以為需要Anthem健康計畫相關自選語言協助的會員提供免費電話服務。

Anthem展示站：Anthem的許多健康保險計畫，都提供個人緊急回應系統、助聽器等服務。這些項目將在展示站中提供，這樣人們可以在選擇這些服務和產品之前瞭解更多資訊。

遠距醫療資訊站：消費者越來越多地使用虛擬護理，作為獲得醫療保健服務的一種手段，如遠距醫療。遠距醫療資訊站允許個人使用LiveHealth Online，其為一個提供便捷接入美國經認證的醫療保健提供者的工具。

Anthem教室：Anthem將舉辦講習班、教育課程和會議，這些活動旨在幫助社區成員改善他們的健康和福祉。將以虛擬方式開展講習班和課程。

Anthem諮詢室：當會員希望更隱私地討論其健康保險選擇或遠距造訪健保店時，這些諮詢室可以提供服務。

Anthem社區健保店已根據公共衛生官員的建議制定了預防措施，以確保訪客的安全。阿罕布拉市地址在1411 S. Garfield Ave., Suite 102, Alhambra，電話626-537-2534。韓國城在2789 West Olympic Blvd., Suite 101, Los Angeles，電話213-531-0516。每周二、周三和周四的上午9時至下午5時營業。

有興趣加入Anthem Medicare Advantage計畫的個人，可以在今年的Medicare年度選擇期（10月15日到12月7日）註冊。並為已加入Medicare A部分和B部分的消費者，提供註冊加入Anthem的2021年Medicare Advantage計畫的機會。

Anthem提供各種Medicare Advantage計畫，包括專為有資格同時享受Medicare和Medicaid的人設計的HMO計畫；Dual Special Needs計畫（DNSP）；以及針對患有慢性疾病（例如糖尿病和心臟病）的個人的長期特殊需求計畫（CSNP）。

Anthem Blue Cross是一個擁有Medicare合約的HMO計畫、HMO DSNP、LPPO CSNP、HMO CNSP和HMO ISNP計畫。如果你使用繁體中文想免費獲得語言援助服務，可去電1-888-230-7338（TTY：711）。從州政府和 Medicare取得醫療補助的人士，亦可加入計畫。

圖為Anthem店內。
圖為Anthem店內。

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