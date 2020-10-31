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Perla全新大樓公寓 百老匯式生活方式

【洛杉磯訊】
PERLA
PERLA

PERLA On Broadway這35層全新住宅大樓的公寓，讓你感受LA的別樣風情，和室內、室外的百老匯式生活方式。

作為此全新大樓內擁有廣闊室外露台的兩種戶型之一，PERLA的露台公寓一直廣受歡迎。令人驚歎的朝南日落美景和具吸引力的價格，現在就行動，可以用竣工前的預售價格坐擁百老匯的黃金位置，體驗現代化的室內裝潢。PERLA正在定義百老匯生活的新篇章，西南方向一覽無遺，城市天際線和廣闊海景盡收眼底，空間規畫包括入室門廳、衣帽間、雙出入口浴室。也有預裝高速光線互聯網，在家也可輕鬆工作。周圍環繞的高樓可遮擋視線，提供隱秘的私人空間感，超過4萬4000平方呎寬敞的室內和室外設施，包括泳池露台和屋頂露台。

現在露台公寓的一房一浴約617平方呎、110平方呎露台，訂價70萬元起。想了解更多有關精美露台公寓以及竣工前價格的信息，可去電213-568-6677 ，或點擊鏈接立即預約線上或實地看房。

PERLA高尚住宅公寓是美國SCG America為響應洛杉磯「振興百老匯」計畫，在歷史悠久的百老匯走廊投資興建，為Downtown LA老城區帶來融入現代元素的經典設計、和卓越的建築設施，讓這條聞名遐邇的街道煥發新的光彩，誕生於舊日的高層住宅將演繹時下最流行的生活方式。

百老匯 美國 投資

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