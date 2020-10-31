高帝本田 提供0頭款、0簽約金優惠

2020 Honda Accord LX 豪華氣派

位Alhambra市的高帝本田 （Goudy Honda ），讓大家足不出戶，就可擁有新車，大家可上網購車，簡單又省時。也可親臨車行看車試車，疫情期間 ，配合CDC指示，爲大家購車安全，全車行加強消毒。

高帝本田還特別推出第一個月零貸款費用，零頭款（高達36個月），零保證金，零簽約金等多項優惠。譬如本周特價車：氣派車款2020 Accord LX（見圖），租賃期36個月，每月289元。2020 Honda CR-V LX 、SUV 休旅車，租賃期36個月每月278元。2020 Honda HR-V LX ，租賃期36個月每月249元。Honda Civic LX，租賃期36個月每月229元。另還有舊車換新車的優惠。

高帝本田有超過1290輛新車及二手車供選擇，2004年的Honda Pilot 售 7995元，2017 Hyundai Elantra 售1萬3732元。2017 Nissan sentry SV 全電動售1萬2730元 。

高帝本田服務華人 社區已有40多年，有超大展示廳、休閒區、服務區及等候室，並有眾多存貨，讓買車族馬上可選到喜歡的款式及顏色。車行還特別成立了保險部門，由Allstate的經紀人Vicky李及Venda溫為顧客服務，只要尋求報價，還可獲10元禮卡。

高帝本田地址是1400 W. Main Street. Alhambra，電話1-888-243-4192，指名找華人部業務代表或Pete曾經理。網址www.goudyhonda.com。