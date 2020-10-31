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防止選舉舞弊 保護你的投票權

【洛杉磯訊】

社會必須透過參與選舉的制度，行使他們的權利和公民義務。作為選舉中的選民，我們必須在知情的情況下投票，並對自己的投票權保持警惕和了解，以確保公平的民主。

據報導，LA Votes campaign表示，上周洛杉磯縣出現了標記為「官方」收集箱的私人選票收集箱。據國務卿亞歷克斯‧帕迪拉和司法部長澤維爾‧貝塞拉說，這些收發箱直接違反了州法律，他們上周發出了一封停止函。這些投票箱的支持者引用了一項法律，該法律允許加州選民可指定一個可信賴的人，來投他們的選票；然而反對者認為，如果選民不知道他們把選票託付給了誰，就不能指定一個人。官方投票箱上有洛杉磯郡的官方印章，如果需要幫助還可以撥打一個號碼，並且清楚地標記為「官方投票箱」。你可以訪問sos.ca.gov/elections/polling-place/查看你所在地區的投遞箱。

在韓國城，一則電視新聞報導稱，一名女子據稱通過郵件、收集住在一幢公寓裡的一群韓國老年人的簽名選票，並告訴他們，她將填寫並代表他們上交。在南洛杉磯，一位居民在克倫肖大道和29號的美國銀行外的免下車自動取款機前，發現地上有幾張選票。

令人擔憂的是，選民可能在等待收到他們的選票，但選票可能永遠不會到達。因此，如果你還沒有收到選票、需要幫助、知道應該採取什麼行動、如何投票，以及如何跟蹤選票，都很重要。

如果你選擇通過郵件投票，你可以註冊電子郵件、文本或語音電話通知，以跟蹤你的選票，以確保在myballot.sos .ca.gov網站處理和接收選票。如果你還沒有收到選票，或收到的選票不是寄給你的，或要求選票的語言不是英語，可聯繫洛杉磯縣登記辦公室(800)815-2666。

登記官辦公室有許多辦法防止選民舞弊，例如在選票計數前，將選票上的簽名與檔案上的簽名匹配進行簽名核實。如果你遇到了選舉舞弊，請撥打洛杉磯縣選舉舞弊登記熱線(800)815-2666按5。LA Votes campaign表示，我們的民主取決於大家的投票和警惕。

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