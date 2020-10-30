50歲以上亞裔選民 最關心醫保

AARP樂齡會發布了最新的全國性調查得出的新發現，93％的50歲以上亞裔美國 人，認為醫療保健在選舉中是最重要的議題，就業和經濟緊隨其後，有89％的受訪者稱其為極其或非常重要。

AAPI代表AARP樂齡會、 APIAVote和亞裔推進司法AAJC， 進行的2020美國亞裔選民調查（AAVS ） 結果，做出以上表示。

根據Harris Poll代表AARP進行的新冠疫情期間全美年長選民調查：亞裔美國人，儘管86％的人很可能在2020年投票 ， 大多數50歲以上的亞裔選民，並未與黨派隸屬組織（61 ％）或社區組織（74％）接洽或聯繫。

「在每個選舉季節，包括亞裔美國人和太平洋島民在內的50歲以上成年人，投票率仍超過其他年齡組」， AARP 樂齡會AAPI 受眾策略多元文化領導力副總裁Daphne Kwok說：「這將是一個關鍵的2020年的投票團體，候選人需要在競選的最後階段，提出針對他們和他們的家庭所關心的重要問題的解決辦法。 」

AAVS調查的結果還凸顯了因新冠病毒疫情，而使50歲以上亞裔美國人最擔心的事情，包括失業和找工作（72 ％）、無法獲得醫療保健（48％）；以及遭受仇恨犯罪、騷擾和歧視（45 ％）。其他還包括：計畫親自投票的50+亞裔選民（51％）略多於計畫郵寄投票或不在籍投票的選民（46％）。有46％的人擔心2020年的選舉干擾，而40％的人擔心其在投票站的健康和安全。

Harris民意調查顯示，在影響個人或社區的問題上，超過50歲的亞裔美國選民，認為對他們極其或非常重要的議題：解決新冠病毒（83％）、確保社會保障的未來（83％）和聯邦醫療保險 Medicare（78％）、降低醫療保健成本（78％）和處方藥成本（77％）；並有足夠的退休儲蓄（76％）。此外，大多數調查參與者（76％）是從新聞媒體和脫口秀節目中，獲取信息來指導其投票決策，其次是候選人辯論和市政廳演說（50％）。

今年8月， AARP樂齡會啟動了「保護 50+投票者」 計畫。 這是一項全面的激勵選民參與投票的運動，旨在幫助50歲以上的美國人安全在家投票或親自參加投票，並提供有關今年大選所需的信息。

查看Harris民意調查和AAVS調查的完整結果、或有關社區和選民資源，可上網aarp.org/AAPI 和 aarp.org/Election2020。