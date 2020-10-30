紅藍卡講座：佳信健保 非接觸式加入紅藍卡計畫

佳信健保創辦人黎淑妍Yin Lai。

佳信健保 創辦人黎淑妍Yin Lai，擁有超過25年專業聯邦醫療計畫經驗，康乃爾大學莊臣工商管理學院畢業，帶領和訓練數百人的團隊。佳信健保為大衆提供專業指引和協助，並幫助你參加所住地區的聯邦健保計畫。

因為戰後嬰兒都陸續達到65歲，全美現在每天有12,000至14,000人慶祝他們的65歲生辰。過去七個月的疫情 時期，幫助申請紅藍卡 聯邦醫療的社會安全局和其他政府機構都關門了。經歷在家上班，很多人都找到一個 「新正常」。從過去有很多文件用紙張運作，慢慢變成上網運作。以前每天在社會安全局門口排長隊的情景，已經變成渺無人煙的狀況。佳信健保亦幫助很多快到65歲的客戶上網申請紅藍卡。

但申請紅藍卡並不是那麼簡單。每一個受益人都有他們自己特殊的情況，例如受益人延遲退休、未做滿點數要申請付費的A部分、通過配偶的工作點得到聯邦醫療等等。達到一年一度的公開轉換期，對於2021年的新福利，有很多健保公司也準備好登記入會的「新正常」。以往常見的紙張申請表，現在大部分健保公司都推薦網上申請。

佳信健保已經準備了超過100個免費網上說明會，以便客戶上網參加。他們亦都可以幫助在網上選擇適合你的健保計畫或在電話上幫助轉會。如果不方便上網參加說明會，可以去電他們公司安排免費諮詢，他們團隊精通國，粵，越，英語，和西班牙語。本次的講座是由環球健保獨家贊助，會用粵語播出。