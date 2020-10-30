紅藍卡講座：Optum醫療網 2021年多種福利及優勢

Optum醫療網華人市場負責人Angela夏。

醫療網華人 市場負責人Angela夏，將以圖文並茂的演說，分析說明Optum醫療網的優勢及2021多種福利項目。

Optum是一個以會員為中心的醫療組織。他們所屬的醫生以及醫療團隊，都專心致力提供會員最佳的治療以及完善的護理。Optum在全美都有提供醫療服務。在南加州 ，Optum醫療集團有超過150萬個會員，70多間所屬診所，8間緊急救護中心，及2間日間手術中心。

無論何時何地，Optum都能以優惠的方案提供最好的服務。為了使會員能更方便的選擇適合自己的醫生，他們與1500多名家庭醫生和5000多名專科醫生合作。Optum致力於提供給會員最好的，他們在聖蓋博谷與多家高評分的醫院合作。目標是幫助大眾擁有健康的生活，使醫療系統更好地為眾人服務。

近兩年，他們持續在華人地區擴展Optum醫療網，目前已與70多位講中文的家庭醫生和說中文的緊急護理中心簽約。為使華人與他們更方便的溝通，他們設立了說國語及粵語的專業服務團隊。積極努力希望能建立最適合你的醫療網。Optum接受各大醫療保險 計畫，Optum醫療網華人市場負責人Angela夏表示，如有任何問題，歡迎參加他們的直播講座，並即時的留言提出問題。