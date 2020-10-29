2021健保特點 華興保險線上分析

在全球新冠疫情籠罩下，明年的健康保險 對每個人尤其重要，維持無保險罰款政策，明年健保保費 變化大，華興保險30日舉辦線上研討會，針對2021健保説明會，針對福利做說明。

政府補助變化大，福利内容也在變，同時由於疫情下家家戶戶的收入都經歷的不小的變化，如何獲得優惠的保費，好的福利，在11月1日健康保險開放投保前，華興保險匯總全面最新資訊，舉辦線上健保説明會，讓民眾買到合適的健保方案。

華興保險表示，2021年健康保險有幾大特點，首先，無健康保險的民眾依然將會在來年報稅時面臨高額罰款制；其次，加州政府延續了低門檻的保費補助標準，令很多中產收入家庭也能享受保費補助。符合條件的民眾甚至能享受到每人每月1元的保費。2021年健保市場計畫繁多，各保險公司漲幅不一，如果續保價格僅是持平甚至稍微上漲，可以通過比價、轉換計畫、升級福利或者節省更多的保費。

30日上午10點舉辦紅藍卡年度轉換百問百答， 報名鏈接及二維碼，http://bit.ly/KCALMedicare1030。下午3點舉辦PPP貸款豁免申請及大選後年末財稅規畫，http://bit.ly/KCALPPP1030。詳情可電626-333-1111，或訪問www.kcal.net/kcalforum，或關注官方微信華興在南加（KCAL3331111）。