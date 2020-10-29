美食不打烊 萬聖節探訪Fire+Ice烤肉店

Fire+Ice是一家混合式蒙古烤肉店，為不同口味的顧客提供多種選擇。

洛杉磯 世界日報YouTube頻道「U視頻」、全新美食類節目「美食不打烊」，主持人倪北嘉帶你吃遍美食，本周五（10月30日）上線第九集「探訪Fire+Ice蒙古烤肉」。

10月30日的周末適逢萬聖節 ，Fire+Ice烤肉店位於安那翰（Anaheim）。該餐廳開在迪士尼樂園（Disneyland Park）旁，由華人 經營的STC GardenWalk商業區內。STC GardenWalk在疫情期間，仍然堅持嚴格衛生清潔標準，為民眾提供安全便捷的好去處。不僅如此，特別布置的萬聖節主題，適合全家遊玩，更是拍照打卡的好地方，與朋友透過社交網絡分享。購物、餐廳、奶茶店更是一應俱全，讓顧客在濃濃的節日氛圍中享受美食。

Fire+Ice是一家混合式蒙古烤肉店，為不同口味的顧客提供多種選擇。自助餐吧和多種醬料，配高品質肉類，由大廚現場炒製。除此以外，戶外patio可以俯瞰GardenWalk美麗夜景，還有戶外DJ助興，為萬聖節再添節日氛圍。

Fire+Ice烤肉店地址400W. Disney Way, Anaheim，電話714-808-9757。

10月30日的周末萬聖節，在美食天堂洛杉磯，有來自世界各地的道地美味。無論是華人鍾愛的八大名菜、各色小吃、甜品奶茶，亦或是風靡世界的南美烤肉、法式大餐、日本料理，都可在洛杉磯找到餐廳品嚐。不僅如此，洛杉磯的超市也為愛下廚坊的美食愛好者提供諸多選擇，無論南北方的食品原料，或是獨特配料，都可以輕鬆買到，自己烹飪出記憶中的味道。