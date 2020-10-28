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林大衛保險諮詢 耆英健保報你知

洛杉磯訊
擁有六家分公司、代理幾十家A級保險公司的負責人林大衛。
擁有六家分公司、代理幾十家A級保險公司的負責人林大衛。

擁有六家分公司、代理幾十家A級保險公司的林大衛保險團隊，提供65歲以上耆英健保，從10月15日到12月7日，無論是要轉換保險公司或是更改現有的保險計畫，都必須要在開放期間內進行保險申請或是修改。想要了解HMO、PPO的不同優缺點，還有保險公司的保費，都可去電諮詢。

林大衛保險團隊，專精汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險。疫情期間，資深的商業保險團隊，提供商業及勞工保險特殊折扣價，業主只要在商業及勞工保險到期前來個電話，就可以知道到底能夠節省多少保費了，汽車與房屋保險也有特別優惠。

林大衛保險團隊，具備100%網路報價及服務系統，只要一通電話，留下資訊，訓練有素的保險經紀能夠迅速由網路報價系統中，選擇便宜又可靠的汽車、房屋、商業、勞工保險及個人團體健康保險，比價後經由電話使用支票或credit card 付費後，保單即刻生効，並且可由一般信件、電子信件、短訊、傳真等直接發送給客戶。

林大衛保險因應業務擴展需要，現招聘有P&C license 產業保險經紀、健康保險經紀及P&C保險經紀助理，無需license，提供全套系統訓練，為全職工作。想要加入林大衛保險團隊，可將簡歷發至[email protected]

報價及服務電話1-800-778-8588，800-778-8588或電郵 [email protected]

保險 勞工 汽車

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