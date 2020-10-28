我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

福斯ID.4全電動休旅 工業市開始預訂

工業市訊
Puente Hills德國大眾汽車總經理Shiraz Ali(右)及銷售經理Jame Lau(左)。
Puente Hills德國大眾汽車總經理Shiraz Ali(右)及銷售經理Jame Lau(左)。

位工業市的Puente Hills VolksWagen德國大眾(福斯)汽車、總經理Shiraz Ali表示，ID.4 SUV全電動汽車預計於今年底開始銷售，現在已開始接受預訂。

Shiraz Ali 及銷售經理Jame Lau表示，該車款吸引衆多懂車愛車族的關注。目前該車行已經收到大量預訂單，大多是華人，可見該車款的熱度，特斯拉的老闆Elon Musk也都前往德國總部去試車。ID.4還可享政府高達7500元退款。

ID.4 SUV全電動汽車設計，強調寬敞的空間感與外觀的流暢輕巧，大型傾斜玻璃全景天窗，整個顯示和操作概念均經過邏輯設計，具有簡單明瞭的特徵，並增加了ID的直觀操作性。ID.4為跨界SUV帶來了全新的電動便利性。

該車行的維修部門並推出的50元折扣券，可用於任何工廠推薦的維護或維修。但折扣券只限VolksWagen汽車，須提前出示，不可與其他優惠合併使用。優惠僅限該車行，不能只用於機油和濾清器更換以及零件購買。

本月特價車租賃計畫，租期長達39個月，租賃哩數高達2萬4375哩。2020年Jetta S車款每月付185元，無需頭款。2020年Tiguan S. SUV休旅車，每月的租賃229元，無需頭款。2021 ATLAS Cross Sport大型休旅車氣派體面，適合家族型，租賃特價389元，無需頭款。以上租車價格需加稅及政府費用。

該車行還可協助新移民、留學生貸款。華人部洽詢電話626-965-7500，可洽銷售經理James 劉或Jimmy賴，MikoWu，地址17110 Gale Ave, City of industry ,CA ，網址 www.VWPuenteHills.com

德國大眾(福斯)汽車ID.4全電動休旅預計於今年底開始銷售。
德國大眾(福斯)汽車ID.4全電動休旅預計於今年底開始銷售。

汽車 休旅 華人

上一則

好康報您知

下一則

聯合健保 2021紅藍卡獨特方案

延伸閱讀

Google地圖幫大忙 街景「抓到」欠稅保時捷休旅車

Google地圖幫大忙 街景「抓到」欠稅保時捷休旅車
蓋洛普民調：56%認川不配連任 福斯民調：川普贏俄州

蓋洛普民調：56%認川不配連任 福斯民調：川普贏俄州
投票／朱利安尼洩白登兒電郵 福斯新聞覺得「資料可疑」拒報導

投票／朱利安尼洩白登兒電郵 福斯新聞覺得「資料可疑」拒報導
福斯救獲利 停產經典金龜車

福斯救獲利 停產經典金龜車
「川普最大敵人就是川普」 福斯老闆梅鐸預測白登大勝

「川普最大敵人就是川普」 福斯老闆梅鐸預測白登大勝
川普長子女友被控性騷擾女助理 福斯付400萬和解

川普長子女友被控性騷擾女助理 福斯付400萬和解

熱門新聞

山火迫近當地主幹道爾灣大道（Irvine Blvd）。（KTLA）

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

2020-10-27 14:28
疫情以來，不少屋主因「禁趕令」遭遇租霸。圖片並非本文華人房東的房屋。（記者李雪／攝影）

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

2020-10-25 19:22
Trader Joe's這款受歡迎的自有品牌食品被宣布召回。（FDA網站下載）

Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品

2020-10-25 15:23
Silverado山火導致當地濃煙蔽日。（KTLA）

爾灣超大山火 9萬人急撤

2020-10-27 03:21
聚居許多華人的芝加哥麥金利公園地區日前傳出一起華人家庭流血案件，一名21歲的譚姓男子日前因故與家人發生衝突，憤而拿起菜刀往60歲父親與49歲母親及20歲妹妹身上猛砍。（CBS）

世界晚報／華人家庭濺血 華男持菜刀狂砍父母與妹妹

2020-10-21 20:39
華人大媽求愛被騙，然而網路上的溫柔陷阱無處不在。（Getty Images）

世說新聞／為何華洋大媽總上當 了解這些詐術不再哭

2020-10-21 03:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」