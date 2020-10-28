福斯ID.4全電動休旅 工業市開始預訂

Puente Hills德國大眾汽車總經理Shiraz Ali(右)及銷售經理Jame Lau(左)。

位工業市的Puente Hills VolksWagen德國大眾(福斯)汽車 、總經理Shiraz Ali表示，ID.4 SUV全電動汽車預計於今年底開始銷售，現在已開始接受預訂。

Shiraz Ali 及銷售經理Jame Lau表示，該車款吸引衆多懂車愛車族的關注。目前該車行已經收到大量預訂單，大多是華人 ，可見該車款的熱度，特斯拉的老闆Elon Musk也都前往德國總部去試車。ID.4還可享政府高達7500元退款。

ID.4 SUV全電動汽車設計，強調寬敞的空間感與外觀的流暢輕巧，大型傾斜玻璃全景天窗，整個顯示和操作概念均經過邏輯設計，具有簡單明瞭的特徵，並增加了ID的直觀操作性。ID.4為跨界SUV帶來了全新的電動便利性。

該車行的維修部門並推出的50元折扣券，可用於任何工廠推薦的維護或維修。但折扣券只限VolksWagen汽車，須提前出示，不可與其他優惠合併使用。優惠僅限該車行，不能只用於機油和濾清器更換以及零件購買。

本月特價車租賃計畫，租期長達39個月，租賃哩數高達2萬4375哩。2020年Jetta S車款每月付185元，無需頭款。2020年Tiguan S. SUV休旅 車，每月的租賃229元，無需頭款。2021 ATLAS Cross Sport大型休旅車氣派體面，適合家族型，租賃特價389元，無需頭款。以上租車價格需加稅及政府費用。

該車行還可協助新移民、留學生貸款。華人部洽詢電話626-965-7500，可洽銷售經理James 劉或Jimmy賴，MikoWu，地址17110 Gale Ave, City of industry ,CA ，網址 www.VWPuenteHills.com。