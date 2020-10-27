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從疫情看 室內購物中心的興衰

拉斯維加斯訊

室內購物中心(Shopping Mall)是在北美二戰後開始風行的一種建築，這種形式的建築最早出現在中東，又稱為巴劄(Bazzar)，在洛杉磯1947年出現了一個五層樓55000呎的購物中心，接著在東西兩岸，如雨後春筍的出現封閉式購物中心，到1980年，購物中心發展到裏面有多層樓房，噴水池，棕櫚樹，大理石地板，不用地毯使人方便快速走路，燈光暗暗的，看起來像下午，使人更有購物的慾望。

內華達房地產公司經紀吳維安( Wayne Wu)表示，根據商業地產標準，建築物最小要40萬平方呎，才算室內購物中心。後來室內購物中心越蓋越大，目前全世界最大的購物中心都在亞洲，第一名是在中國的南中國中心有960萬平方呎，再來是北京的金資源有730萬平方呎，第三和第四都在菲律賓。

但是購物中心的商業從1990年開始走下坡，2007年更出現首次沒有新的購物中心在建蓋，從那時候開始，許多購物中心熄了燈，關了大門。

Wayne 表示，根據購物中心商業標準，如果有10%-20%的空屋率，該購物中心列為有麻煩(troubled)，如果40%以上空屋率，就被列為死亡(Dead Mall)，在2017年，全美1211個室內購物中心25%被列為死亡。

造成這種現象的最大的原因，當然是過度開發，更直接的原因是商業結構的改變，人們在網上購物多，實體店的購買減少。

傳統的室內購物中心，都有幾個大的百貨公司做基石，但現在，許多大百貨公司像是Montgomery Ward，Woolworth，Martin都消失不見了，還有許多在破產名單上，像是JC Penny，也有業務下滑減少店面數量，像是Macys和Nordstorm，以致許多室內購物中心失去基石，而其它的小店也撐不下去了，整個購物中心就像一個動物斷了條腿不能動，就慢慢的等死了。

Wayne 吳說，為了拯救購物中心，開發商想了許多辦法，有人將原來百貨公司的位置，改成超級市場，健身房，在德州，還有個社區大學搬進了購物中心，在杜拜他們將購物中心，畫出一塊精品區，專賣高貴的商品和提供好的服務，在泰國一個七樓購物中心，走專賣區的路線，五樓是室內裝潢，四樓是高科技，一到三樓是服裝。另外一些商場使用社交媒體，建立資料庫，在電話上送優待券、電影票，獎勵回頭客。

但是今年新冠病毒來襲，室內購物中心像是病入膏肓的病人，又被重擊一下，估計這一打擊，全美50%的室內購物中心將成死亡狀態。

不過在各種急救方案中，專家認為最可行的是將購物中心改成室外，再來就是增加吸引人的因素，將購物中心改成社區娛樂中心，增加活動，像是音樂會、農夫市場。

吳維安表示，拉斯維加斯大部分的室內購物中心，早就這麼做了，賭場區的購物中心像是威尼斯裏的Grand Cannel，凱撒宮裏的Forum，好萊塢球星的Miracle Miles，和Fashion Show Mall，都是屬於娛樂型的購物中心，沙漠林的Downtown Summerlin和Town Center，屬於室外的購物中心，這都是走在時代前端的設計，現在只是疫情生意下滑，希望疫情之後，旅遊業好轉，賭城再次繁榮。

吳維安手機720-338-1822，微信waynew5988)提供，內華達房地產電話702-888-9999，互聯網www.LVhome.com。

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