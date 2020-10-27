步長腦心通膠囊 腦心同治專利中成藥

美國 蘇氏藥業是步長腦心通膠囊全美總代理，該藥業表示，此膠囊益氣活血、化瘀通絡，用於氣虛血滯、脈絡瘀阻所致中風 。是有現代醫學研究證據的腦心同治專利中成藥。

該藥業表示，半身不遂、肢體麻木、口眼歪斜、舌強語謇及胸痺心痛、胸悶、心悸、氣短；對於腦梗塞、冠心病心絞痛見上述證候者可適用。

該藥業表示步長腦心通，經中國中醫研究院廣安門醫院、北京 中醫藥大學東直門醫院、上海華山醫院、西安交通大學醫學院等，多家醫院科研課題研究證實：腦心通能夠保護血管內皮細胞和心肌細胞，抗動脈粥樣硬化，穩定動脈粥樣硬化斑塊的作用；有保護神經細胞，促進側枝循環的建立，改善微循環；降血脂、降血粘、穩定血壓，相當於傳統醫學「治未病」的改善現代生活方式病，從而降低心腦血管疾病發病危險因素；還可改善胸痛、胸悶、心悸、氣短，偏癱、肢體麻木、口眼歪斜，舌強語謇等心腦血管疾病臨床症狀；腦心通對中風總有效率達90%，對冠心病總有效率達92%，廣泛應用於心腦血管疾病的一、二級預防。

該藥業表示，步長腦心通膠囊採用上等黃芪、丹參、當歸等12種名貴中藥材；藥材選取於GAP藥源基地，藥材地道。鋁塑板裝，每盒36粒。建議冶療用者服用量：一盒三日份量；每日三次，每次四粒。一個月為小療程；三個月為大療程；保健用者：一盒六日份量；每日三次，每次兩粒。出口美國專用包裝，現已全美上市。查詢可電美國蘇氏藥業免費專線1-888-221-3496，或上網 www.solsticemed.com。