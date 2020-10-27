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橙縣豐田 推出萬聖節優惠大攻略

洛杉磯訊

橙縣豐田(Tustin Toyota)汽車經銷商(見圖)舉行「萬聖節優惠大攻略」活動，油電車或汽車均有0%利率優惠，優惠由即日起至11月2日為止，有關詳情可電909-618-7916找華人部執行長David陳查詢。

該汽車經銷商推出0%利率優惠的油電車或汽油車，包括有2020年的Camry、Avalon、Prius、Rav4、Highlander、Supra、CHR、Sienna等豐田受歡迎汽車品牌。此外，還有36個月的特價租賃優惠計畫，其中2021 Corolla LE特價每月199元加稅、2020 Camry SE特價每月239元加稅、2021 CHR LE特價每月259元加稅、2020 Sienna LE特價每月379元加稅，以上的租賃計畫只需付1999元頭款。而其他的知名汽車品牌如Yaris、Tacoma、4Runner、Land Cruiser、Sequoia等均有各種特價優惠，歡迎去電諮詢或預約試車。

Tustin Toyota是橙縣大型的豐田汽車經銷商，擁有20000呎展示廳，大量存貨，價格合理，服務周到，陣容強大的亞裔銷售團隊，精通各種方言，包括國語、粵語、英語、潮州話、客家話、台語、越南語等。對於一些剛到洛杉磯，還沒有來得及建立信用的留學生或新移民，或需要買車卻擔心自己的信用分數不夠好，買不到車的人，在橙縣豐田汽車買車，無信用或壞信用都不用擔心，他們的工作人員會盡力幫助解決這些問題。無論是購車或貸款，還是售後保養，在亞裔總經理David陳領導的銷售團隊協助下，客人會滿意、省心和安心。

橙縣豐田(Tustin Toyota)地址36 Auto Center Drive, Tustin, CA，在57號公路南面近5號公路旁，從Tustin Ranch Road出口左轉即可到達，七天營業由周一至周六上午9時至晚上9時、周日上午10時至晚上9時。

汽車 豐田 橙縣

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