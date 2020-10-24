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選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

im68電視盒 感恩節前特價

洛杉磯訊

專營電視盒的中華數碼，其4K im 68 八核16G電視盒，網絡用雙频2G和5G兩種。摇控和聲控兩用，節目比以前更多。感恩節前，原價220元特減收100元。

此新im 68電視盒、圖像清、速度快、海量節目，各國電視直播、電影、電視劇、綜藝、永久使用無廣告。新機容量大且速度快，直播、點播全，不鎖碼，外州寄送。此機採用先進聲控遙控器，說中文或英文， 屏幕就會出現你要的節目，按鍵即可觀看。

更新的安卓系統，優點是HDMI線連接高清電視，免費看多國家、多種語言直播、台灣100台、中國數百台和數家歐美台，有時事新聞、體育、娛樂綜藝、電視劇、戲曲、動漫、地理科教等影片，有些台可回看7 天。

在線免費點播超高清影劇，TV影院、千尋盒子版、91影視、i 酷影視、美劇俠 TV、金色影視、極光影院 TV 和YouTube好萊塢精彩電視劇、綜藝。另該店增加特價卡拉OK機全套混音加兩個麥克風200元。

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