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香奈兒J12腕錶 打破非黑即白

洛杉磯訊

2020年適逢香奈兒CHANEL J12腕錶問世20周年，一款打破「非黑即白」定律的限量新作J12 Paradoxe (見圖)，剛亮相就贏得讚賞。

J12系列腕錶打破傳統的單色設計，將經典黑與白合而為一，打造驚艷又獨特作品。而J12 Paradoxe的腕錶則為同時採用黑白陶瓷打造，一道垂直貫穿整個錶殼的直線，將黑白雙色劃分為各執一方的不對稱色塊，兩兩相對，界線清晰，同時又合二為一。

J12 Paradoxe錶徑38mm，採抗磨精密陶瓷與精鋼材質錶殼，漆面錶盤，背面完美彰顯Caliber 12.1香奈兒獨家自動上鍊機械機芯。具備時、分、秒及日期顯示。動力儲存70小時，防水深度50米。

昌興珠寶表示，黑白配色向來是一種具備穿戴實用性的組合，簡單、穩重、時尚，搭配起來自由率性。黑白雙色完美邂逅，大膽前衛的設計，雙色調Two-Tone的美妙，使J12 Paradoxe腕錶獨樹一幟，成為耀眼的時尚新星。

昌興珠寶代理香奈兒CHANEL品牌多年，擁有珍藏版、限量版及最新款名錶。南加州昌興珠寶鐘錶集團聖蓋博店 (全統廣場) 地址140 W. Valley Blvd., #119, San Gabriel，電話(626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址18436 Colima Rd., Suite A, Rowland Heights，電話(626) 810-8883。

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