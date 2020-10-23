現代汽車Tucson第四代全新改款 滿足各種客戶需求

現代汽車Tucson第四代全新改款。

現代汽車 受歡迎的Tucson緊湊型SUV，推出第四代全新改款，具有長軸距和短軸距版本，可滿足各種客戶需求。

Tucson自2004年發布以來，全球熱銷超過700萬輛。現代汽車集團產品部門資深副總裁Thomas Schemera表示，全新的Tucson是現代汽車改造SUV的最新車型，為其級距內的創新樹立新標竿，將設計、技術、包裝，與性能完美融合。

Tucson全新外觀表達現代汽車不斷進化的感性動感設計特色。珠寶表面細節體現了現代設計師的「參數動力學」，強調Tucson在眾多競爭對手中截然不同的身分。

Tucson技術和設計的融合，在其創新的半反射鏡式日間型車燈 (DRL) 中最為明顯，與車前的參數格柵無縫結合，照明時才會顯示出來。這動態設計主題延續到Tucson後部，全寬尾燈採用半隱藏三角形形狀，只有在燈亮起時才可見，與車前的DRL相呼應。設計師更將現代汽車標誌上移融入玻璃中，同時雨刷也上移動隱藏在後擾流板下方。

Tucson的內部空間提供不同層次的感性風格，開放且寧靜的空間、科技，與信息無縫結合之地。第二排座椅有摺疊下放功能，優化車內空間的應用達38.7立方呎載貨空間。內部提供包括垂直堆壘的雙10.25吋全觸控式屏幕，包含方便的語音控制、開放式數位儀表組。

Tucson提供一流數位體驗，滿足包括各種客戶需求。數位鑰匙將客戶智能手機 變成智能鑰匙的APP。駕駛人可以在沒有物理鑰匙的情況下操作車輛，為車輛上鎖或解鎖、開啟警急警報，及在90呎遠的地方啟動車輛引擎和空調。

Tucson 可選190馬力/182lb-ft扭力的2.5公升四缸汽油引擎，以及強大的1.6公升渦輪增壓直噴油電混合，或是插電混合引擎提供大約180馬力/195lb-ft扭力，總輸出功率為230馬力/258lb-ft。在油電混合與插電混合車型上，採用了其一流的E操縱技術，以幫助改善在轉彎，或不利駕駛條件下的轉向響應、和方向穩定性。最新的HTRAC系統版本，除了之前支持的經濟、舒適、智能、運動行駛模式之外，還新增了濕泥、沙地，和雪地模式。除了現代SmartSense安全功能組合之外，還可選配盲點防碰撞、智能巡航，安全離車警示等。

全新的Tucson將從2021上半年開始作為2022年型號，在美國 和其他全球市場發售。官方影片可在Youtube上觀賞。