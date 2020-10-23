比爾蓋茨批評美國 對新冠病毒反應低

億萬富翁慈善家比爾·蓋茨，批評了美國 對新冠病毒的反應，他告訴CNBC，美國在執行檢測和傳遞戴口罩等安全社會行為的明確信息方面，「比其他國家要低」。

「我們在大多數方面的反應都不是很好。」在接受一項節目採訪中，這位微軟的聯合創始人這樣說道。

接受過Covid-19治療的美國總統川普 一直對口罩不屑一顧，甚至在他們的第一場辯論中嘲笑民主黨總統候選人白登戴口罩。重返競選活動的川普還多次無視醫學專家關於保持社交距離 重要性的建議，在支持者中舉行了擁擠的集會，他們戴著斷斷續續的面具。川普為在最近的競選活動中聚集人群進行了辯護，稱他們都在室外舉行，因為在室外冠狀病毒傳播的可能性比在室內要小。蓋茨沒有提及川普，但他說，與美國不同，許多國家在利用可用的行為工具、幫助遏制冠狀病毒傳播方面「做得非常、非常好」。蓋茨說，「這與政治無關，這純粹是技術問題，不是政治問題。大多數政府利用他們的科學家並聽取他們的意見。他們不會破壞或攻擊這些國家。在美國，口罩的依從性相當差。然而，口罩的成本和不戴口罩造成的生產力損失，是一種不小的干預。」

蓋茨還指出，口罩、保持社交距離和洗手等社會措施，是抗擊Covid-19的主要工具，此項措施需延續到「療法或疫苗大量投入使用」。（李梓瑞譯）