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比爾蓋茨批評美國 對新冠病毒反應低

洛杉磯譯

億萬富翁慈善家比爾·蓋茨，批評了美國對新冠病毒的反應，他告訴CNBC，美國在執行檢測和傳遞戴口罩等安全社會行為的明確信息方面，「比其他國家要低」。

「我們在大多數方面的反應都不是很好。」在接受一項節目採訪中，這位微軟的聯合創始人這樣說道。

接受過Covid-19治療的美國總統川普一直對口罩不屑一顧，甚至在他們的第一場辯論中嘲笑民主黨總統候選人白登戴口罩。重返競選活動的川普還多次無視醫學專家關於保持社交距離重要性的建議，在支持者中舉行了擁擠的集會，他們戴著斷斷續續的面具。川普為在最近的競選活動中聚集人群進行了辯護，稱他們都在室外舉行，因為在室外冠狀病毒傳播的可能性比在室內要小。蓋茨沒有提及川普，但他說，與美國不同，許多國家在利用可用的行為工具、幫助遏制冠狀病毒傳播方面「做得非常、非常好」。蓋茨說，「這與政治無關，這純粹是技術問題，不是政治問題。大多數政府利用他們的科學家並聽取他們的意見。他們不會破壞或攻擊這些國家。在美國，口罩的依從性相當差。然而，口罩的成本和不戴口罩造成的生產力損失，是一種不小的干預。」

蓋茨還指出，口罩、保持社交距離和洗手等社會措施，是抗擊Covid-19的主要工具，此項措施需延續到「療法或疫苗大量投入使用」。（李梓瑞譯）

美國 川普 社交距離

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