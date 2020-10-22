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世界日報10/24起線上紅藍卡講座 專業人士直播詳解

洛杉磯訊
世界日報24日下午2時起，與健保相關專家舉行「線上紅藍卡講座」。
世界日報24日下午2時起，與健保相關專家舉行「線上紅藍卡講座」。

現在正是紅藍卡保險計劃的轉換期（10月15日至12月7日），很多需要知道的內容你都知道了嗎？

世界日報關懷耆英長者們的身心健康，自本周六（24日）下午2時起，與健保相關專家舉行「線上紅藍卡講座」，協助華裔長者得到：更完整的紅藍卡健康保險最新資訊與福利。

講座主講人與時間、講題如下：

◆24日（周六）下午2時，天寧保險負責人張天寧，主講：紅藍卡基本須知及選擇保險計劃技巧。張天寧服務社區20餘年，編輯二本歐記健保教戰手冊。主持紅藍卡白卡講座，為華人社區提供最新健保資訊。

◆24日（周六）下午3時，福全健保公司（Clever Care）專家Bill 高及主計長Cindy Kao，主講：Medicare Advantage計畫的特點，這是福全健保提供更多內容的一項Medicare計劃。Cindy Kao擁有超過30年的醫療保健經驗，曾擔任SCAN Health Plan的總監，負責California DMHC、California DHCS、CMS 和 IRS的法令及財務報告事務。Bill 高在醫療保健行業具有豐富的經驗，他擁有Accident ＆Health的加州執照。他為華裔社區提供顧問服務，幫助民眾審核福利條件。

◆25日（周日）下午2時，中心健保資深專員Joanna吳喬恩，主講：中心健保多種新福利項目。Joanna吳精通國粵英語，有20多年的保險經驗，專精紅藍卡65歲以上年長者福利，和免費紅藍卡申請。

◆25日（周日）下午3時，長青保險負責人邱文齡，主講：2021年度轉換期，如何選擇健保公司／如何搭配A, B, C, D。邱文齡有近30年健保及醫療管理經驗，「長青保險」是一家耆英健保代理公司，並提供聯邦醫療保險相關訊息及第一手耆英健保資料的服務；長期提供免費的個別約談或是線上服務的健保說明。

◆31日（周六）下午2時，佳信健保創辦人黎淑妍Yin Lai，主講：怎樣用非接觸式加入紅藍卡計劃。

◆11月1日（周日）下午2時，仁濟社區醫療中心主講：（一）長者精神健康、正向心理快樂人生。主講人傅美蓁心理醫學博士，是亞萊恩國際大學臨床心理學教授，波莫納加州州大講師。專長於治療情緒障礙、人際關係困難、性虐待和複雜創傷。（二）節日大餐聰明健康吃。主講人應祥均，仁濟社區醫療中心個案經理、台灣營養師合格證照。南加州大學公共衛生研究所健康促進碩士，希望結合營養科學和健康教育來達到疾病預防。

◆11月1日（週日）下午3時，Fujiiryoki總裁Dr. Fuji主講：為什麼日本富士醫療高端按摩椅疫情會搶購。Dr. Fuji講解居家避疫哪些症狀會影響到你的健康，最新醫學突破性發現高端的醫療按摩椅，可以提高自身的免疫力。

有興趣的讀者可依講座時間，透過台式機（電腦）或手機，上到YouTube之後，輸入搜尋關鍵字「線上紅藍卡講座」，即可觀看講座節目，並可即時寫下留言提出疑問。讀者不要忘了每場均有小米健康手環抽獎。

歐記健保 聯邦醫療保險 紅藍卡

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