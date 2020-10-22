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北美華人會計師協會 10/24日線上研討會

洛杉磯訊

北美華人會計師協會訂10月24日週六上午10時至12時30分，舉辦線上研討會，報名專線：626-446-1448，Email：[email protected]

在大選和疫情期間，該協會特邀國稅局專員、資深會計師及律師，為大眾詳解華人關心話題，內容包括：美國大選新總統的稅法政策對納稅人的影響，疫情期間國稅局最新政策動態，PPP貸款豁免及紓困法案更新，在疫情期間，工作的新常態雇主與雇員如何調適。

北美華人會計師協會自1993年創立，此次線上研討會由該協會候任會長張青(Eric Zhang CPA)會計師主持。與會的來賓包括國稅局代表Narina Bchtikian：Senior Stakeholder Liaison, Communication & Liaison Outreach (C&L) Field Operations。

主講人名單及講題如下：

Robert Chang，國稅局納稅人辯護服務處(TAS)經理，講題：國稅局最新政策國稅。他自2005起任職於聯邦國稅局，經歷各式稅務查帳、和協助低收入納稅人服務處及改進稅務系統，對英文有限的納稅人提供超過170種語言口譯及翻譯服務。

梁俊鎧會計師，講題：疫情紓困法案及稅務政策，梁會計師為現任會長，企業評價師、管理會計師、註冊稅務師。現任C&L國際會計師事務所所長，曾任美國普華永道會計師事務所(PwC)國際稅務總監14年，上市公司財務長4年(網絡光纖產品)。

施啟祥會計師，講題：稅務政策解析。施會計師為資深會計師，30餘年專業美國會計稅務經驗，跨州連鎖企業之會計稅務服務，2011-2012北美華人會計師協會會長。

賴威寧律師，講題：新常態疫情下的新勞工法和工作安全。主講人為資深權威律師，誠德律師事務所的合夥人。

該線上座談會由Morgan Stanley摩根史坦利Sean Yu Group，AIFG美國信誠國際保險與理財友情協助。

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