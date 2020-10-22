美國科技學院「會計證認課」 10/24免費試聽

美國 科技學院23年第218屆，政府承認的會計證認課程，24日下午4時可免費試聽。

該學院表示，會計證認課程均為中文授課，中英對照課本，中英對照考試。學生可選擇校內面授課程、網上講課視頻，也就是面授課、網路課自由選擇。

該學院表示，政府承認會計證課程包括：1. 工商業會計原理（Accounting Principles）、2. 小公司會計軟體（Quickbooks）、3. 小公司會計軟體實驗（Quickbooks Lab）、4.大公司會計軟體（Sage）、5. 大公司會計軟體實驗（Sage Lab）、6. 會計表格應用（Excel Accounting Application）、7. 辦公室會計英語（Office Accounting English）、8. 會計英語單詞微信 小視頻（Wechat Vocab Video）。

課程如選網路授課，有3種網路授課方法和網上遙控學生電腦作業輔導：1.授課按時網路直播，在家裏或者任何有網路的地方，都可以按著授課直播時間上課。2.網路全套講課視頻，課程內所有講課視頻都在網上，任何時間都可以上課。3. 網路遠端作業輔導，做練習有問題，老師可以從網上遙控你的電腦演示解題。

美國科技學院報名電話：626-579-2813，微信報名A6267580340，地址10303 Garvey Ave., El Monte, CA。