世報「線上紅藍卡講座」抽獎活動 延長1天

世界日報 10/24起舉辦「線上紅藍卡 講座」，幫助耆英長者獲得更廣泛資訊，同場並有抽獎活動。報紙或電子抽獎券的收件，延長一天至10月22日截止。

參加抽獎無需付費或購買，抽獎人員將在每一場演講後的休息時間，抽出2名獲獎者，電話號碼後4碼是參加者的抽獎編號，每名可獲得第五代小米 手環一副；幸運得獎者，請留在線上觀看直播，並通過網絡屏幕上出現的世界日報電話號碼及分機號碼，與抽獎小組聯繫，未聯繫者視同放棄。

參加抽獎方式有：(1)填寫報紙廣告的抽獎劵並剪下寄至世界日報World Journal: 1588 Corporate Center Dr., Monterey Park CA 91754（郵戳為憑），信封外請註明：紅藍卡講座抽獎。或是(2)掃描本文章上的QR Code二維碼或到台式機（電腦）登錄鏈接bit.ly/3mW4Eia，進入抽獎表單填寫簡單資料，然後按提交鍵送出參加抽獎。

第五代小米手環5採用了一種親膚材質的TPU腕帶。主機重量加上腕帶只23.5g，方便日常運動。除了具備心率，睡眠和壓力監測等基本功能之外，其內置的六軸運動傳感器、能提供11種户外及室內專業運動模式的活動跟蹤。小米手環5使用新型磁力充電系統，不用卸下腕帶即可充電，一次充電最多可以持續14天。