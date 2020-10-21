仁濟社區醫療中心 10/24免費打流感疫苗

仁濟社區醫療中心將在10月24日星期六，在蒙特利市公園701 S. Atlantic Blvd #100的診所，舉辦一年一度免費流感疫苗 接種活動，開放給一般大眾。當日需攜帶駕照或身分證，18歲以下需由父母陪同進行疫苗注射。無需預約，先到先得。

接種季節性流感疫苗是一種預防季節性流感及其併發症 的有效方法。今年接種流感疫苗比過去任何時候都重要。仁濟社區醫療中心表示，在美國 ，每年10月至5月是流感傳播期，任何人都可能感染流感，但對某些人而言，罹患流感會更危險。例如嬰兒和幼兒、65歲及以上的人、孕婦以及具有某些健康狀況或免疫系統較弱的人，罹患流感併發症的風險最大。

流感可導致發熱和發冷、咽喉痛、肌肉痛、疲勞、咳嗽、頭痛，以及流鼻涕或鼻塞。有些人可能有嘔吐和腹瀉，但這在兒童中比在成人中更常見。每年，在美國有數千人死於流感，並有更多人因流感而住院。

疫情期間，該醫療中心表示，在診所注射流感疫苗，所有醫務人員會採取額外防疫安全保護措施。在接種流感疫苗時，確保時刻保持6英尺社交距離，必須戴好口罩，回家後徹底洗手。如果有任何生病的跡象，請等痊癒了再安排接種流感疫苗。