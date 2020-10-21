比佛利醫院：定期乳房攝影檢查 很重要

專業人員工作準備。

10月是「乳腺癌宣傳月」，比佛利醫院（Beverly Hospital）提醒民眾定期乳房攝影 檢查的重要性，和降低乳腺癌風險的理想時間。

迄今為止，還沒有確定的方法來預防乳腺癌，這是美國 女性癌症 死亡的第二大主要原因。根據美國癌症協會（ACS）的研究，大約有八分之一的女性一生中將被診斷為浸潤性乳腺癌。在2019年，估計診斷出26萬8000例新的侵入性病例。

儘管這些數字令人望而生畏，但婦女可以採取明顯的步驟來降低其風險。比佛利醫院腫瘤學家Ravin Rupani博士指出，一個重要的保障措施是，婦女應保持健康的體重，尤其是在中年及以後停經後，女性體內的大部分雌激素，來自脂肪細胞，雌激素會刺激許多乳腺腫瘤的生長，而超重或肥胖會增加患乳腺癌的風險，如果多餘的磅數放在腰部而不是臀部和大腿上，則婦女可能特別容易患乳腺癌。

以下這些步驟可以幫助女性減少罹患乳腺癌的風險：◆避免飲酒。飲酒會增加患乳腺癌的風險，因為飲酒會增加體內的雌激素水平減少或減少飲酒量將降低患乳腺癌的風險。◆積極運動，越來越多的研究表明，運動可以降低患乳腺癌的風險，週爭取進行150分鐘的中等強度運動或75分鐘的劇烈運動。◆了解激素治療的風險，服用激素療法有風險和益處，同時使用雌激素和孕激素的激素療法，會增加患乳腺癌的風險，停經後短期單獨使用雌激素似乎不會增加患乳腺癌的風險，但只有沒有子宮的女性才可以單獨服用雌激素，如果一名婦女和她的醫生同意必須使用激素療法來緩解更年期症狀，最好在最短的時間內服用最低的有效劑量。◆早期發現是關鍵，由於即使採取這些預防措施，乳腺癌也可能會發生，因此美國癌症協會建議處於乳腺癌平均風險的女性，從45歲開始進行乳房X線照片，常規的乳房攝影檢查，可以在早期階段檢測出癌症，如果擔心有其他因素提高患乳腺癌的風險，可詢問醫生是否需要其他篩查測試，例如MRI掃描。

COVID流行期間女性可能會推遲篩查，比佛利醫院提醒，不要延遲乳房攝影檢查等健康檢查，因為這可能會延遲早期發現機會；Ravin Rupani博士表示，鑑於早期發現乳腺癌和乳房攝影檢查的十分有效，因此每年進行一次乳房攝影檢查至關重要。

比佛利醫院Beverly Hospital Women's Pavilion and Breast Center，提供一系列專為女性設計的門診服務，由經駿豐富的女性專業人員，使用最新技術來為民眾服務，而結果由放射線科醫生檢查並迅速提供報告。如果需要乳房攝影檢查，可電323-725-5017預約檢查，也可上網預約http://bit.ly/bhwpar1。