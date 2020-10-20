紅藍卡講座：Dr. Fuji執行長推薦醫療按摩椅

Dr. Fuji

Dr. Fuji執行長將在11月1日下午3時的講座，談談日本 富士醫療按摩椅的功能及作用。疫情居家避疫會產生精神、心理因素方面、緊張焦慮、壓力失眠、頭昏胸悶、疲勞憂慮症，會加重老年人的疾病 。

身體身心疾病方面，屋內恐減少氧氣，待在家裡缺少運動則會造成久坐傷腰或體重猛增，患有糖尿病、心臟病、關節炎會加重病情；供氧不足，則會造成乳酸推積、肌肉 酸痛、牛皮筋僵硬，而運動減少會讓血脂阻塞、中風、及心血管疾病加重，危害身體健康，並讓抵抗力下降，易感染病毒。

日本富士高端醫學按摩椅4D機芯人工智能 電腦化，透過深層深度按摩緩解壓力，被動運動增加血液淋巴回流、清除乳酸、激化多巴胺釋放、增加機體免疫力抗病毒活動、舒緩關節減少強硬、提高活動預防肌肉萎縮、增強血液循環、清除血脂和促進身體新陳代謝。此外，也能改善睡眠、調節自律神經、平衡消除疲勞，對慢性疾病有輔助康復作用，並能預防肌肉萎縮，人橋拉筋牽引減除坐骨神經壓迫，消除腰痛糾正駝背，重整骨骼關節和促進腸胃道功能，消除便秘，有美容保健之功效。

日本富士高端按摩椅是1954年製造世界上第一台醫療按摩椅。2020年最新高端頂級FJ-8500以黑科技A1 、人工智能4D機芯深層按摩球12.5 cm S L雙軌道人體工學、135 cm雙重探測系統人體GPS，定點定位人性化個性化，號稱按摩椅中的「勞斯萊斯」。世界專利4D機芯724復合按摩，48個超強收放氣袋覆蓋88%面積波浪型腰腿氣壓功能徹底放鬆肌肉疲勞。

遠離病毒增加免疫力。日本富士按摩椅現正有60%折扣，60期付款，10年維修 （3年免費）。日本富士高端醫療按摩椅電話：626-241-6828。