紅藍卡講座：長青保險教如何搭配健保ABCD

「長青保險」負責人邱文齡

10月25日下午3時的講座由長青保險負責人邱文齡講解：如何選擇健保 公司及如何搭配A、B、C、D。

長青保險Insurance Services，是由一群擁有醫療相關背景且具有熱忱、近30年經驗豐富的保險經紀人團隊，提供聯邦醫療保險 相關訊息、及第一手耆英健保資料等服務；有多位精通各地方言及各國語言的專業保險經紀人，解答各大保險公司及產品的比較與說明。該公司會根據你的需要來提供健康保險計畫產品，並承諾提供優質親切高效率的客戶服務。

負責人邱文齡說明：耆英長者們可能會問，要如何選擇最適合自己的健保計畫?參加健保計畫有什麼費用？健保計畫有什麼樣的福利 ，對我有什麼樣的利弊？我還有團體公司保險，也有紅藍卡要怎麼辦？我有Obamacare歐巴馬健保，現滿65，怎麼處理健保？我想要減低費用來拿到最好的福利？我想改變保險，想要有自由，不要等待轉診約診，該怎麼辦？我有醫療需要或問題，常常找不到人解答，我該怎麼辦？人常在國外，可是我已經65了，怎麼辦？我65了，也有白卡該怎麼辦？等等相關疑問， 但卻不清楚該問誰，而此時可以考慮「長青保險」作為你的諮詢顧問。

該公司也代理多家優質健保計畫：HMO、MAPD、PPO、Supplement補充保險,、PDP藥保、藍十字、藍盾健保、中心健保、聯合健保、福全健保、康寧健保、環球健保、惠安納健保、Aetna、Alignment、SCAN、Silverscript、WellCare。「長青保險」長期提供免費的個別約談或是線上服務的健保說明。