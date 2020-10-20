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紅藍卡講座：中心健保詳解多種新福利項目

洛杉磯訊
吳喬恩
吳喬恩

中心健保（Central Health）資深專員Joanna吳，將在10月25日下午2時的講座詳解「中心健保多種新福利項目，及聯邦醫療保險紅藍卡」。

中心健保是一家專門提供聯邦健保優惠HMO計畫的保險公司，贊助此次世界日報線上健保論壇，將由他們的資深專員吳喬恩，詳解中心健保多種新的福利項目。吳喬恩精通國粵英語，有20多年的保險經驗，專精紅藍卡65歲以上年長者福利，和免費紅藍卡申請。

曾獲「最佳選擇金牌獎」的中心健保，其聯邦醫療保險計畫不論在醫療福利和part D部分處方藥物福利安排設計上、自付費用、扣除額及保費部分，各方面都體現出了優異的表現。他們是以醫療和藥物部分福利完善（包括醫師門診、緊急醫療、住院服務、預防性治療、處方藥品等）、及費用低廉而獲得表揚。

中心健保聯邦健保計畫，提供許多紅藍卡不給付的醫療項目如牙齒、助聽器、眼鏡、針灸、國外醫療等。他們完善福利包括：0元醫師看診、0元住院治療、0元普通藥品費用、0元門到門的交通車接送服務、0元遠程醫療、0元針灸治療、每季度75元的櫃檯成藥補助、每月40元的健身房會員及課程補助、每年300元的鏡框鏡片補助、每年500元的助聽器材補助、5萬元全球海外醫療保障、完善牙科保障等。

健保 聯邦醫療保險 福利

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