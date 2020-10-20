紅藍卡講座：天寧保險談如何選保險計畫

天寧保險負責人張天寧

天寧保險負責人張天寧服務社區20餘年，編輯二本歐記健保 教戰手冊，持續為華人社區提供最新健保資訊。無論是什麼年紀，尤其快到65歲的紅藍卡 階段，往往會困惑，如何找到最適合自已的保險？近年來，在大多數地區，醫療保險 市場激增了選擇的餘地，除了原始的紅藍卡和補充計畫Medigap之外，大多數人還可以選擇多種私人紅藍卡Advantage和D部分藥物計畫。

10月24日下午2時的講座將談到如何確定哪個計畫最能滿足你的醫療保健需求，偏好和可負擔的預算呢？有7個要考慮的事情：1、承保範圍是在住家附近或全國範圍看病。2、需要為X光、門診手術、住院醫院護理，和其他服務支付多少費用？是否有年度限制？看診住院 有付費上限保障嗎。3、找出你的家庭及專科醫生及醫院是否在計畫的網絡中。4、處方藥涵保範圍及藥品價格高低？將為品牌藥，副牌藥支付多少費用？是否要求獲得事先授權或滿足其他要求？網絡藥房是否提供優惠？何時可做計畫更換。5、該有HMO或PPO計畫，各自優缺點。6、其他好處，這些計畫可能包括中醫針灸、健身房、櫃台成藥、視力、聽覺、配老花眼鏡和牙齒保健及政府月保費補助。7、旅行時的(海外)急診護理以及質量評級。

退休二字不是隨便說的，是需要安排及防範可能發生的生活風險，以免造成財務損失。現在長者壽命普遍延長了。即使你目前健康，不使用許多醫療保健服務或處方藥，也要記住即使是最健康的人也可能會遇到意想不到的疾病或事故，並且費用可能會迅速增加。為了以防萬一，在選擇計畫時，請為未知的事物做好準備。