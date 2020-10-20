紅藍卡講座：仁濟社區醫療教正向心理、健康飲食

傅美蓁心理醫學博士

人到晚年，要活得健康開心，一般人只關注長者的身體健康，但他們的精神健康其實也非常影響生活質素。為讓公眾更瞭解長者精神健康，11月1日下午2時的講座由仁濟社區醫療中心贊助，請來傅美蓁心理醫學博士為大家講解如何保持正向心理達致快樂人生，希望讓長者學懂如何自助、家人如何互助。

傅博士會讓大家瞭解長者心理健康注意事項、潛在誘因、常見症狀、文化障礙如何影響患病者及提供如何保持正向心理的小竅門。

傅博士指出，家人或社會的支持對長者抑鬱症的康復至為重要。個別長者可能會因為不同原因而引起精神壓力，醫生或社工可因應長者的需要去制定所需的支援，從而舒緩長者所受的壓力。

社會上亦有不少的長者中心或抑鬱症康復者舉辦的互助支援小組，能與患者分享自己的病患經驗，讓長者擁有與人同行的感覺，可改善他們的負面情緒。

建議長者實踐健康的生活，保持心境開朗；盡量增加自己生活的姿彩、享受充實的晚年。臨近退休 的人士除了財務安排外，也應安排好自己的退休生活，培養個人嗜好，以免頓時失去寄託以致生活變得空虛。

在新冠疫情下，大家感到焦慮緊張是正常的。常見症狀包括恐慌、失眠、絕望、情緒低落、焦慮、食慾下降等。每個人承受壓力的程度都不同，年長者更容易患上抑鬱症。因此傅博士建議大家在這緊張時期能夠多關心家中的長輩，可在未來的感恩節及聖誕節 多抽時間陪伴他們。

因此，仁濟社區醫療中心再為大家介紹「節日大餐聰明健康吃」，找來台灣 合格營養師應祥均，為大家介紹及示範如何準備健康的節日大餐頭盤沙拉。