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紅藍卡講座：福全健保講解Medicare Advantage計畫

洛杉磯訊
Bill Kao
Bill Kao

福全健保（ Clever Care ）是此次線上紅藍卡講座的主要贊助公司。是一家結合西方醫學治療和東方醫療保健的公司。

在10月24日下午3時的線上講座中，他們將介紹Clever Care的Medicare Advantage Plan ，這是一項提供更多福利的聯邦健保優勢計畫。主講人是Bill Kao和Cindy Kao；Bill是Clever Care Health Plan的執照銷售代表，Cindy是主計長。

Cindy Kao
Cindy Kao

Bill在醫療保健行業具有豐富的經驗，擁有Accident＆Health的加州執照，為華裔社區提供顧問服務，和幫助民眾審核福利條件。Cindy是擁有超過30年醫療保健經驗的專業人。

在每年的健保註冊期間，福全健保為洛杉磯、橙縣、聖地亞哥的Medicare會員，提供全面健康保險產品。 除了原始醫療保險通常涵蓋的福利外，福全健保的Medicare Advantage HMO計畫，還包括東方醫療保健服務，有無限制的針灸和購買草藥補品的補貼。 處方藥、牙科、視力和聽力服務也包括在內，其中包括例行檢查和全面牙科服務，眼鏡和助聽器等津貼，提供了完整的醫療保健解決方案。

東方醫療採用了已有數百年歷史的療法，多年來，這些的治療逐漸發展成為今天所知的針灸、拔罐、按摩治療、草藥補劑等療法。Clever Care的東方醫療產品和額外福利，目的就為促進會員健康。

目前福全健保提供超過1萬5000名的家庭醫師和專科醫師、和34家主要醫院組成的醫療網，以提供創新的西方醫學治療，為整體護理帶來了東西方結合的方法。

福全健保表示，語言障礙通常會導致獲得足夠護理的阻礙。這就是為什麼要為會員提供他們熟悉語言的原因。他們努力幫助會員了解其福利，以彌合文化習俗與西醫進展之間的差距。

所有福全健保優勢計畫，都附帶處方藥承保範圍以及全套東方醫療健保福利。提供每月保費為0美元的計畫。註冊電話833-808-8149，或訪問clevercarehealthplan.com。

健保 福利 醫療保險

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