許氏日本靈芝禮盒 買2送1優惠

許氏日本靈の芝

許氏日本 靈の芝在美上市以來，因品質卓越，受到消費群眾的歡迎。新冠疫情 嚴重期間造成產品缺貨，現恢復供貨正常，且特別推出「買二盒雙靈芝禮盒就送一盒雙靈芝禮盒」的優惠。

美國 許氏參業集團表示，新冠疫情嚴重期間，許氏日本靈の芝一度造成產品缺貨供不應求。目前疫情稍緩，全美國也正在陸續經濟重啟中，許氏參業集團也秉持嚴格管控、 生產、品質保證的基礎上，繼續提供消費大眾優質的產品。

該集團表示，許氏日本靈の芝原料，直接由日本靈芝總合研究所農場直接進口，不含雜質、農藥殘餘及重金屬。而靈芝最珍貴的養分來自靈芝孢子體，但孢子體的外殼堅硬，若沒有經破碎處理，主要成份無法釋放出來，許氏日本靈の芝採用日本的專利高科技破碎技術，使孢子體經破碎處理，讓靈芝的主成份靈芝酸得以被釋放吸收，同時原料採用靈芝子實體低溫冷凍乾燥粉碎， 保存100%整株靈芝精華，同時添加由日本醫學博士 Dr. Lee 專利提取技術、而得的靈芝萃取粉，富含全靈芝實體及高濃縮純粹提取精華，其活性成份靈芝酸、多醣體得以完整保存，具有防疫、保肝、寧神、助眠等作用。

該集團表示，許氏日本靈の芝主要特色有：(1)日本靈芝綜合研究所原料，為日本銷售冠軍。(2)專利孢子壁破碎技術，破壁率達 100%。(3)日本專利提取技術，主成份濃度提高10倍。(4)長野1號特殊菌種，專業有機栽培，無雜菌、無農殘、無重金屬。現推出的買二送一活動，為免再次造成搶購而缺貨，每人限量購買3組「買二送一」。

購買詳情可洽 1-800-826-1577，或上網許氏官網 www.hsuginseng.com，或至許氏指定各大中醫參茸藥行選購。