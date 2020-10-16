自然醣褐藻糖膠 減輕化放療不適

褐藻糖膠AHCC濃縮液

日本 自然醣褐藻糖膠公司表示，自然醣褐藻糖膠AHCC濃縮液，可幫助化放療病人，減輕噁心、嘔吐的化放療副作用。

該公司說，化療後的嘔吐分為急性和延遲性兩類，急性嘔吐會在化療後24小時內產生，而延遲性嘔吐則在化療後的2天至4天才出現。除了服用止嘔吐藥物外，可以食用酸味食物，如檸檬、山楂片、酸梅等來舒緩不適，也可以服用酸甜柚子味的自然醣褐藻糖膠AHCC濃縮液，來減輕治療的副作用。

該公司表示，此產品經過特別研發，調配出適合重症患者口味的保健食品，口味清新，能促進食慾，改善胃口和味覺。濃縮液可透過口腔中的黏膜細胞滲透到微血管，再將其帶入體內循環。對於吞嚥困難、食慾較差、身體虛弱、中晚期等，他們推薦吸收快且含量高的濃縮液。AHCC產品包含了兩種純度高的褐藻糖膠精華，更混合日本AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物。每盒濃縮液有50包，並含有高達65克的高純度褐藻糖膠精華和30克的AHCC，產品通過美國 FDA以及USDA的進口檢驗。

可到該公司的官方網站購買自然醣褐藻糖膠產品。他們提供免運費到美國、加拿大、中國、香港及台灣 等地。如有興趣，可電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID：naturemedic，或瀏覽網站www.naturemdc.com獲得更多優惠詳情。